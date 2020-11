La violence de Ce soir, je vais tuer l’assassin de mon fils en 5 répliques

Conçu pour la télévision française, mais avec une distribution de haut vol (Jean-Paul Rouve, Sami Bouajila, Audrey Lamy), Ce soir je vais tuer l’assassin de mon fils est un drame bouleversant. Pourquoi? Parce que son point de départ est le cauchemar de nombreux parents : un soir, le jeune Victor, 10 ans, ne rentre pas à la maison. Son vélo et son corps seront retrouvés le lendemain, après qu’il a été renversé par un chauffard qui a pris la fuite. Se concentrant pour beaucoup sur ce dernier, en livrant un portrait monstrueux, le film fait également montre d’une violence terrible dans ses dialogues. La preuve par 5.

Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils Photo : TF1



- C’est pas un accident. C’est un assassinat.



- C’est moi qui ai renversé le petit Victor Harfouche. Je me suis enfui parce que j’ai eu peur. Peur de tout perdre. Mon boulot, mes enfants, ma femme. J’ai été lâche, je sais. Et là, je supporte plus. J’arrive plus à vivre avec ça, monsieur, c’est trop dur. Je voudrais aller en prison.



- Vous l’avez vu, le type qu’ils ont arrêté? Il ressemble à quoi?

À un monstre.



