Le trésor d’ICI Tou.tv : Le cowboy, de Chloé Zao

Chloé Zao : depuis quelques années, le nom de cette jeune cinéaste sino-américaine s’impose de plus en plus. La puissance lyrique de ses images et la douceur avec laquelle elle filme les réalités les plus dures y sont pour beaucoup. Et si, en 2020, tous les curseurs indiquent que son nouveau film, Nomadland– Lion d’or à Venise et prix du public au Festival international du film de Toronto (TIFF) – sera LE film à retenir de cette année étrange, son précédent, Le cowboy, notamment primé à la Quinzaine des réalisateurs, permet de se faire une bonne idée de son œuvre unique, aussi belle que sensible, aussi rugueuse que naturelle.

Le cowboy, c’est Brady, qui s’est blessé à la tête lors de sa dernière compétition de rodéo dans le Dakota du Sud et qui peine à retrouver le chemin de sa passion.

Dresser les chevaux lui semble si simple, si organique. Mais lorsque le cerveau, commotionné, et la main, bloquée, refusent de coopérer, même le plus simple devient une gageure. Et si ce n’était que cela…

il y a les autres, aussi. Les proches, également victimes d’accidents. Le père, qui ne parvient plus à payer le loyer de leur caravane, ou la sœur, qui souffre du syndrome d’Asperger. Et surtout les espoirs qu’il faut oublier, car être en état de survie, ce n’est même pas pouvoir penser à demain… même s’il restera toujours les galops dans les herbes hautes, et le vent sifflant dans les oreilles et donnant, le temps d’un instant, le sentiment d’être libre.

Le cowboy, de Chloe Zhao Photo : Métropole Films

Chloé Zao filme les États-Unis comme personne. Ses États-Unis, personne ne les regarde de toute façon.

C’est le pays des petits matins blêmes et froids. Le pays des hommes seuls et blessés. Le pays des terres rocailleuses et des plaines rases. Le pays des réserves de cowboys Lakota, où le temps semble à la fois impalpable et complètement fini. Un pays en loques, habité de fantômes qui refusent de se l’admettre.

Entremêlant la somptuosité d’images lyriques de terres immenses (magnifiées par la photo superbe de Joshua James Richards) et la véracité cruelle d’une approche documentaire, notamment par la présence de non-professionnels – dont Brady Jandreau, membre de la tribu sioux des Brûlés et dresseur de chevaux sauvages, victime d’un accident et jouant donc son propre rôle, comme tous les autres –, quelque part entre un Terrence Malick et un John Cassavetes, Chloe Zao ne fait pas que du beau : elle invente son cinéma.

Elle nous prend dans les filets d’un regard comme il s’en fait peu, attentif et sincère, sur la masculinité, ses diktats qui repoussent aux frontières de la marginalité celles et ceux qui ne peuvent y adhérer.

Elle impose, sans brutalité, une fiction se nourrissant du réel (ou le contraire), sans jamais falsifier ni la vérité humaine des corps brisés ni la noblesse des paysages ravagés. Elle réussit un film aussi profond qu’âpre, aussi poétique que bouleversant. Un vrai film de cinéma.



Le cowboy, sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)