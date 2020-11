5 fois Denzel Washington

Le patron. Voilà le surnom qu’on serait tenté de donner à Denzel Washington, ce comédien dont la stature massive et le regard sombre ont de quoi impressionner. Mais c’est aussi à cause de sa présence unique à l’écran, audacieuse, souvent inoubliable, qu’il le mériterait. Voici cinq de ces rôles qui ont assis son statut d’acteur à part.

Glory, d'Edward Zwick Photo : TriStar

Le rebelle dans Glory, d’Edward Zwick (1989)

À découvrir sur ICI Télé le dimanche 22 novembre, à 1 h 21

En pleine guerre de Sécession, un jeune colonel se retrouve à la tête d’un régiment de soldats noirs volontaires. Parmi eux, le soldat Trip, le plus rebelle, le moins enclin à accepter les ordres d’un Blanc et à subir l’humiliation d’être cantonné à des tâches subalternes. À fleur de peau, intense, Denzel Washington a trouvé dans ce personnage de révolté de quoi exprimer une rage et une intensité rarement vues dans le cinéma américain (en particulier dans cette scène atroce et mémorable où il subit des coups de fouet après une énième incartade). Gagnant de l’Oscar du meilleur acteur dans un rôle secondaire, il impose ici son nom et son charisme.

Antwone Fisher, de Denzel Washington Photo : Fox Searchlight

Une oreille attentive, dans Antwone Fisher, de Denzel Washington (2003)

Bon acteur, oui, bien sûr. Mais avec ce film, Denzel Washington a également révélé son talent pour la réalisation, puisqu’il a lui-même adapté le scénario autobiographique d’Antwone Fisher avec un humanisme rempli d’espoir et d’émotion. Le sujet l’imposait. Car Fisher, né en prison, battu, violé, élevé par une marâtre, est devenu un marine forcé à consulter un psychologue (que joue Washington) pour surmonter ses crises de colère. Oui, les bons sentiments débordent parfois de ce récit larmoyant. Mais tant dans son interprétation que dans sa réalisation, Washington fait preuve d’une sincérité qui rend le tout bien plus touchant que mièvre.

Malcolm X de Spike Lee Photo : Warner Bros. Entertainment Canada Inc.

Ambigu et complexe dans Malcolm X, de Spike Lee (1992)

Tout acteur qui a de la chance rencontre un jour son personnage. Pour Denzel Washington, c’est Malcolm X, dont ce film, signé Spike Lee, retrace la vie, de son enfance difficile à son assassinat, en 1965. Ambigu, complexe, multidimensionnel, l’acteur compose alors un portrait passionnant du leader de la Nation of Islam, récompensé d’un prix au Festival de Berlin et d’une nomination aux Oscars. Il faut dire que l’association Washington-Lee a rarement – pour ne pas dire jamais – déçu (Mo’ Better Blues, He Got Game, Inside Man. En 2018, Spike Lee a d’ailleurs fait appel au fils de Denzel Washington pour le rôle principal de son BlacKkKlansman).

Tom Hanks et Denzel Washington dans une scène du film «Philadelphia» Photo : TriStar Pictures, Inc.

L'émotion pure, dans Philadelphia, de Jonathan Demme (1993)

Si Denzel Washington a assumé avec fierté ces rôles revendiquant une identité afro-américaine, il s’en est détaché dans Philadelphia, clouant le bec à ceux qui pensaient que la couleur de la peau limite les options. Et c’est en avocat d’un confrère licencié après qu’il a appris à ses patrons qu’il était atteint du sida qu’il brille. Une histoire vraie, brillamment mise en scène par Jonathan Demme, mais qui compte surtout sur l’incroyable chimie entre ses deux charismatiques interprètes : Denzel Washington et Tom Hanks.

Training Day, d'Antoine Fuqua Photo : Warner Bros. Canada

Vénéneux, dans Training Day, d'Antoine Fuqua (2001)

Denzel Washington est grand, beau, bon et noble. Mais dans Training Day, quelque chose se modifie. Et l’acteur surprend en interprétant un policier à l’ancienne qui, dans sa lutte contre la drogue, n’hésite pas à multiplier violences, rudesses et flirts de plus en plus nombreux avec l’illégalité. Tourné dans les quartiers les plus difficiles de Los Angeles (en particulier South Central), Training Day est un film âpre et saisissant, mais c’est surtout la performance de Washington, vénéneuse, mauvaise, physique et récompensée d’un Oscar du meilleur acteur (le deuxième seulement remis à un acteur afro-américain), qui reste aujourd’hui en mémoire.