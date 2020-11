La loi du plus fort : mais qui est le plus fort?

En 2010, David Michôd, un jeune réalisateur australien, débarque dans le paysage et épate la galerie tant dans les festivals (il gagne le grand prix du festival de Sundance) qu’en salle. La cause? Son film La loi du plus fort (Animal Kingdom), radiographie violente, terrifiante et diablement bien écrite d’une famille de criminels à Melbourne que l’on découvre après que le petit-fils, Josh, est venu vivre avec sa grand-mère à la suite du décès de sa mère.

Un jeu de massacre, filmé avec une précision et une rigueur glaçantes, mais surtout une tragédie, hantée par cette douloureuse question : est-il encore possible d’en sauver un?

Depuis, La loi du plus fort a été déclinée en série télé, mais déjà dans le film, les membres de la famille Cody étaient impressionnants. Par leur cruauté, leur folie, leur présence malsaine, mais aussi parce que, sept ans plus tard, on se demande toujours qui, au juste, y est vraiment le plus fort.

Smurf, la mère (Jacki Weaver)

Elle fait des jus, appelle tout le monde mon chou ou darling, a la blondeur et les grands yeux souriants des grands-mères parfaites, elle surveille et protège ses fils comme une lionne ses petits. Mais elle est aussi capable de se fâcher à mort avec sa fille parce qu’elles ne sont pas d’accord sur les règles d’un jeu de cartes ou d’oublier les liens familiaux en une seconde pour sauver sa peau. Un rôle complexe, contradictoire, fascinant, qui a valu à son interprète aussi délicieuse que terrifiante une nomination à l’Oscar du meilleur second rôle féminin.

Baz, le fils (Joel Edgerton)

C’est le protecteur du clan. Le plus calme, le plus posé, le plus solide, pense-t-on. Celui qui apprend à son neveu à bien se laver les mains, et qui vit avec sa femme et leur bébé en aspirant, de moins en moins discrètement, à une autre vie, plus rangée, où l’argent gagné ne serait plus sale et poisseux. Mais dans ce monde, même les rêves les plus inoffensifs sont dangereux.

Darren, le fils (Luke Ford)

Il est jeune, blond et sent probablement le sable chaud. Le bébé du clan. Mais dans sa famille, son look de surfeur introverti et sa consommation de pot régulière ont tendance à le faire passer pour le petit minou fragile qui gêne le bon déroulement des opérations.

Craig, le fils (Sullivan Stapleton)

Plus petit, plus brun et plus teigneux que ses frères, c’est un peu l’électron libre du clan. Mais aussi, probablement, celui qui pourrait, n’en déplaise aux dieux, le diriger un jour. Colérique et impulsif, il aime les poissons et les armes à feu, et mène de main de maître le trafic de drogue local grâce à son emprise sur un policier avec qui les échanges de bons procédés sont devenus quotidiens.

Andrew, le fils, dit le pope (Ben Mendelsohn)

Il vit caché depuis quelques années. Mais lorsqu’il réapparaît, son caractère laisse vite craindre le pire. Bizarre, méfiant, inquisiteur, manipulateur, dangereux, psychopathe, il est manifestement celui qui pousse les autres au crime, et le plus violemment possible. À première vue, le plus animal du clan, celui dont toute la vie semble régie par la devise « manger ou être mangé ».

Josh, le petit fils (James Frecheville)

Dès sa première scène, il intrigue. Vraiment? Le jeune homme n’a aucune émotion, aucune réaction quand il appelle les secours après la mort de sa mère par overdose? Est-il parfaitement cruel ou complètement idiot? Tout le film maintiendra l’ambiguïté. Air effaré de grand dadais, taiseux, Josh semble flotter à côté de ses oncles qui le prennent pour un demeuré manipulable. Mais comme partout, il faut toujours se méfier de l’eau qui dort.

Mr. Leckie (Guy Pearce)

Il ne fait pas partie de la famille, il en est même, de toute évidence, l’ennemi. Mais ce policier, calme et intelligent, qui laisse à peine transparaître ses émotions pourrait bien devenir cette figure paternelle dont Josh semble avoir grand besoin. Sa présence, rassurante, encadrante, pourrait en tout cas l’aider à faire des choix. À moins qu’il ne soit déjà trop tard.



