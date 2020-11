Le trésor d’ICI Tou.tv : Été '95 (Mid 90s), de Jonah Hill

Oui, Été '95 est bel et bien la première réalisation de Jonah Hill, comédien révélé par Judd Apatow (40 ans, toujours puceau), confirmé entre autres par Martin Scorsese (Le loup de Wall Street) ou Bennett Miller (Le stratège). Mais si, nécessairement, l’intérêt est titillé, il reste que son Été '95 ne verse ni dans la putasserie, ni dans la paresse, ni même dans l’appel aux amis comédiens venus prêter renfort, stigmates habituels des premiers films de comédiens.

Car, en plus d’avoir au générique comme concepteurs musicaux des toujours impeccables Trent Reznor et Atticus Ross (il faut d’ailleurs souligner la bande musicale assez géniale du film) et une apparition éclair ultra-discrète du réalisateur phare de ces années-là, Harmony Korine,

Été '95 étonne d’abord par la cohorte de nouveaux talents – Sunny Suljic, Gio Galicia, Na-kel Smith, Olan Prenatt et Ryder McLaughlin – qu’il met de l’avant, fougue, énergie insolente et panache inclus.

Été 95, de Jonah Hill Photo : VVS Films

C’est que c’est avant tout dans ses souvenirs de planchiste que Hill a voulu puiser pour mieux construire son récit. Dans cet univers où le plus grand rêve est d’apparaître dans une vidéo pro, ou même, plus fou, de devenir pro soi-même. C’est du moins le fantasme. Car tous ces jeunes savent très bien que l’avenir, pour eux, n’a rien d’un rêve, et que simplement réussir à rester en vie, sans trop s’abîmer dans l’alcool ou dans la dope, sera déjà une réussite.

Loin d’Hollywood, dans ces villes de la banlieue de Los Angeles où règnent l’ennui, la pauvreté et l’agressivité, les jeunes d’Été '95 sont aussi une piqûre de rappel terrifiante pour nous : plus la misère est crasse, plus les rêves sont étriqués.

Derrière les rires, la fête, les conversations animées, l’insouciance apparente, la violence mord chaque jour un peu plus fort.

Bien sûr, le schéma initiatique d’Été '95 (un jeune garçon de 13 ans, que son grand frère bat et que sa mère ignore, fait ses premiers pas dans une bande de planchistes plus âgés qui le fascine) n’a rien de révolutionnaire. Pas plus que le fétichisme constant (des t-shirts de Streetfighter 2 à l’affiche du Wu-Tang Clan, tout y est) ou la mise en scène directement empruntée au cinéma indépendant américain de ces années (spontanéité dans le jeu, lumière verdâtre, grain du 16 mm et fish-eye sont bien présents).

Mais une chose saute aux yeux : Été '95 est un film sincère. Honnête même. Qui ne cherche d’excuses à personne, pas plus qu’il ne glorifie. Été '95 est un film qui voit le monde à hauteur des yeux d’un enfant grandi trop vite. Le résultat, même maladroit, ne peut être que touchant.



Découvrez Été '95 sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).