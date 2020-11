Les ingrédients de la réussite d’Au revoir là-haut

Fin 2017, après sa fort sympathique comédie 9 mois ferme, le réalisateur-comique Albert Dupontel surprend tout le monde en présentant Au revoir là-haut, un film aussi généreux qu’attachant qui lui fera, entres autres, gagner le César du meilleur réalisateur. Oui, avec Au revoir là-haut, on peut bel et bien affirmer qu’un cinéaste est né. Mais comment s’y est-il pris?

Au revoir là-haut, d'Albert Dupontel Photo : Gaumont

En assumant le romanesque

Paris, en 1919. Deux anciens soldats, l’un au cœur plus gros que les poches, l’autre la mâchoire arrachée durant le conflit et un don incroyable pour le dessin, décident de monter ensemble une arnaque aux monuments aux morts pour se venger de celui qui a été leur lieutenant, ignoble, durant la guerre. Mais ce n’est là qu’un résumé succinct d’Au revoir là-haut, tant l’intrigue y rebondit constamment, multipliant les retournements avec drôlerie, panache et cœur. Évidemment, lorsqu’on adapte un récit tricoté par Pierre Lemaitre, lauréat du Goncourt en 2013, ça aide.

Au revoir là-haut, d'Albert Dupontel Photo : Gaumont

En soignant la forme

Du masque que porte notre soldat blessé (au côté duquel même un masque du carnaval de Venise serait de la gnognotte) aux reconstitutions vivantes et incarnées du Paris des années folles, tout est aussi précis que superbe.

Et chaque élément sert alors à construire une fresque épique, picaresque, politique et intime tout à la fois qui donne le sentiment d’une créativité et d’une ampleur rares. Du genre qui fait croire au pouvoir d’enchantement des récits d’aventures à l’ancienne au cinéma. Ce n’est pas rien.

Au revoir là-haut, d'Albert Dupontel Photo : Jerome Prebois

En s’entourant d’interprètes formidables

Si Dupontel lui-même épate en homme gentil et sincère, dont Chaplin lui-même aurait pu être un cousin, Nahuel Perez Biscayart (découvert dans 120 battements par minute) livre, lui, une performance muette sidérante d’expressivité. On retiendra aussi Laurent Lafitte, impeccable en méchant cupide, Niels Arestrup, Emilie Dequenne ou Mélanie Thierry défendant des personnages bien campés, chacun et chacune au diapason de ce film complet, palpitant, poétique et, surtout, fondamentalement émouvant. Un ensemble dont la joie visible à évoluer dans ce film bonbon ne peut être que communicative.

Au revoir là-haut, sur ICI Télé le dimanche 15 novembre, à 23 h 25. La bande-annonce (source : YouTube)