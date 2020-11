Tout le monde aux RIDM… virtuellement

Fenêtre grande ouverte sur le monde, sensibilisation aux réalités autres, poétisation du quotidien : le documentaire est capable de tout. Nous en avons choisi cinq à découvrir dans la programmation en ligne des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM).

City Hall, de Frederick Wiseman Photo : Zipporah Films

Immersion et démocratie dans City Hall, de Frederick Wiseman

Une plongée de 4 h 30 dans la fourmilière qu’est l’administration municipale de Boston? Oui, mais sous le regard si intelligent du maître du documentaire, Frederick Wiseman, le tout se transforme en véritable aventure où l’approche typique et géniale du cinéaste – le fameux point de vue de la mouche sur un mur – réussit à faire rimer politique et humain, pressions du système et volontés individuelles. Emploi, éducation, égalité, logement, loisirs… Tout est regardé avec la même attention, la même foi inébranlable dans l’idée même du bien commun. Par les temps qui courent, ce film palpitant fait un bien fou.

Prière pour une mitaine perdue, de Jean-François Lesage Photo : Les Films du 3 Mars

Objets perdus et poésie dans Prière pour une mitaine perdue, de Jean-François Lesage

Gagnant du prix du meilleur documentaire au festival Hot Docs, le nouveau film de Jean-François Lesage est aussi intime que poétique, aussi touchant que chaleureux. Car devant le concept même de perte, tout le monde est égal. Du service des objets perdus de la Société de transport de Montréal où se succèdent visages anxieux ou plus amusés jusqu’à des conversations profondes, parfois bouleversantes, avec des gens qui ont perdu quelque chose d’essentiel (l’amour, la santé, l’espoir…), le film plonge au cœur même d’expériences humaines marquées par le bris d’un lien. Le tout est réalisé dans un noir et blanc hivernal aussi doux que mélancolique, aussi touchant que joyeux.

CHSLD, mon amour, de Dominic Champoux Photo : Magasin Général

Humanité et accompagnement dans CHSLD, mon amour, de Dominic Champoux

Le regard est droit, honnête. Exprimé dans des plans fixes toujours à la bonne distance, il n’enjolive pas, mais ne dédramatise pas non plus. Il est juste, ce qui est aussi rare que précieux. Surtout lorsqu’il se pose sur des gens qui résident en CHSLD et sur les préposés et préposées qui s’occupent d’eux. Entre septembre et décembre 2019, Dominic Champoux a filmé autant les sourires que les gémissements, la détresse autant que la gentillesse, la peur autant que les blagues. Évidemment, le film n’en fait pas mention, mais le fait de savoir qu’à peine quelques mois plus tard, la COVID allait faire des ravages dans ces lieux de (fin) de vie rend CHSLD, mon amour encore plus poignant.

En route vers le milliard, de Dieudo Hamadi Photo : Andana Films

Dignité et résistance dans En route pour le milliard, de Dieudo Hamadi

En juin 2000, une guerre de six jours entre le Rwanda et l’Ouganda a lieu à Kisangani, au Congo. En tout, 3000 personnes seront tuées et 4000 seront blessées, dont plusieurs encore aujourd’hui vivent dans l’oubli et l’indifférence la plus totale. C’est un groupe de résistants et de résistantes, vivant avec un handicap et pratiquant le théâtre musical (car se mettre en scène, c’est aussi se donner une valeur), que filme Hamadi (déjà auteur du fantastique Examen d’État) alors qu’ils entreprennent un voyage, notamment par bateau, jusqu’à Kinshasa pour réclamer l’indemnisation promise et jamais obtenue. Ignorés, mutilés, souffrant, ces gens sont les héros et héroïnes de ce film aussi lumineux et beau qu’une peinture flamande, aussi digne et beau que leur légitime colère.

Le fils de l'épicière, le maire, le village et le monde, de Claire Simon Photo : Andana Films

Engagement et passion dans Le fils de l’épicière, le maire, le village et le monde, de Claire Simon

La plateforme Tënk, entièrement consacrée au documentaire indépendant a vu le jour en 2016 (et dans sa version québécoise au début de 2020). Et si on la connaît bien aujourd’hui, les circonstances de sa naissance restent à découvrir. C’est au cœur de cette épopée d’une ambition folle que nous emmène Claire Simon (Les bureaux de Dieu, Gare du Nord). Car tout est né dans le petit village de Lussas, dans l’Ardèche en France, où depuis des années, Jean-Marie Barbe et son équipe de gens passionnés, œuvre pour la défense du documentaire. Festival d’envergure, création d’une maison du documentaire, structure de création et lancement de cette plateforme : rien ne leur fait peur. La foi peut déplacer des montagnes? Oui, mais l’amour du cinéma aussi, visiblement!

