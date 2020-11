Le trésor d’ICI Tou.tv : Priscilla, folle du désert, de Stephan Elliott

Un spectacle flamboyant, monté dans un trou perdu, et une lutte par la culture contre tous les préjugés? Oui, bien sûr, on pourrait, de Bagdad Café à The Full Monty, citer une foule de films ayant fait de ces ingrédients leurs armes. Mais aucun d’entre eux ne se paye en plus un road-trip à travers le désert australien en compagnie de deux drag queens et d’une transsexuelle. Bienvenue dans le monde merveilleux, mais jamais gnangnan, de Priscilla folle du désert.

Revoir ce film réalisé par Stephan Elliott en 1994 permet d’abord de réaliser que, malgré de nombreux clichés, non, le cinéma n’était pas aussi coincé "à l'époque" qu’on peut bien le penser.

Audacieux, se transformant par le simple déroulé de son histoire bien construite en ode à la différence, porté par une bande musicale irrésistible, Priscilla est en effet de ces œuvres qui nous font croire que le cinéma peut le meilleur lorsqu’il s’agit de piétiner les barrières. Hier, autant qu’aujourd’hui.

Priscille, folle du désert, de Stephan Elliott Photo : Gramercy Pictures

Au départ, il y a donc Felicia, Mitzi et Bernadette, en route à bord de leur bus, nommé Priscilla : direction, le nord de l’Australie, là où les lézards sont plus nombreux que les êtres humains, pour donner quelques spectacles. Évidemment, la route sera traversée de fâcheuses rencontres avec des hommes refusant de voir plus loin que leur morne horizon, mais aussi de preuves que l’humanité regorge de surprises magnifiques. En particulier lors d’une scène en compagnie d’une tribu aborigène qui ferait monter les larmes aux yeux même des cœurs les plus endurcis.

Mais il n’y a pas que l’histoire de ces trois femmes, formidablement défendues par Hugo Weaving, Guy Pearce et l’incroyable Terence Stamp (dans un rôle pour lequel David Bowie et John Cleese avaient aussi été pressentis!).

Il y a surtout, dans ce film devenu un véritable porte-étendard de la liberté, une joie manifeste et communicative. Car ces trois femmes, jamais, ne seront présentées comme des caricatures, des êtres à sauver, ou même des modèles.

Elles incarnent plutôt, avec une vraie intelligence, l’immense joie qu’il peut y avoir à assumer qui l’on est, toutes paillettes, plumes et fantastiques robes dehors. Même lorsque c’est difficile, lorsque les coups et les insultes pleuvent, lorsque la petitesse d’esprit fait barrage

Oui, Priscilla folle du désert, devenu culte avec les années et sans avoir pris une ride, est un film joyeux. Et c’est probablement la plus scintillante réponse que l’on peut apporter à l’homophobie et au rejet de l’autre. Vive la joie, vive Priscilla!

Priscilla, folle du désert sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).