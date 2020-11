Cinemania 2020 en 5 pépites en ligne

Du 4 au 22 novembre, le festival de films Cinemania offre une programmation entièrement en ligne permettant au public de découvrir toute la richesse du cinéma francophone. Parmi elle, cinq titres ont retenu notre attention.

Été 85, de François Ozon Photo : Gracieuseté de Cinémania

L’incontournable : Été 85, de François Ozon

On le sait, François Ozon a une filmographie aussi vaste que variée. Mais si ce nouveau film mêle romantisme, toile de fond criminelle vénéneuse et récit d’émancipation érotique, il évoque aussi le souvenir de quelques-uns des plus beaux films d’Ozon, dont Sous le sable et Dans la maison, tout en citant autant La boum que le cinéma de Maurice Pialat. Adresse au public, narration, irruption pop venant réveiller le récit avec panache (et permettant à Ozon de réussir une des plus belles scènes de cinéma de l’année, lors d’une danse improbable et magnifique autour d’une tombe), assumant autant ses artifices que sa romance au premier degré, Été 85 ose l’explosivité émotive, tout en nous faisant découvrir deux formidables jeunes acteurs : Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, irrésistibles tous les deux.

Slalom, de Charlène Favier Photo : Gracieuseté de Cinémania

L’actualité brûlante : Slalom, de Charlène Favier

Le sujet est malheureusement trop souvent d’actualité. Slalom s’empare de l’histoire de cette jeune skieuse extrêmement douée, qui est agressée et manipulée par son entraîneur avec une puissance troublante. Mis en scène avec une vivacité souvent fébrile – tant dans les scènes de compétition que dans les coulisses –, Slalom crée en effet une tension saisissante entre la force physique de cette jeune fille et son engourdissement moral progressif, la transformant un peu plus à chaque scène en proie. L’émoi est réel, d’autant plus que la cinéaste signe ici un premier film inspiré de sa propre expérience, et qu’elle en a confié les rôles principaux à la charismatique Noée Abita et au séduisant Jérémie Renier.

Antoinette dans les Cévennes, de Caroline Vignal Photo : Gracieuseté de Cinémania

La comédie déjantée : Antoinette dans les Cévennes, de Caroline Vignal

Qui a dit que la comédie était un genre surexploité? Cette personne aurait, en tout cas, tort tant ce film, merveille de tonicité, de drôlerie et de charme, parvient à réinventer la recette de la comédie sentimentale grâce à… un âne! Car ce sera cet animal, récalcitrant, mais étonnant, qui accompagnera Antoinette, une enseignante du primaire, lors d’une randonnée à pied dans une région bucolique française alors qu’elle espère tomber "par hasard" sur son amant, et père d’une de ses élèves. Évidemment, si l’âne est à deux doigts de lui voler la vedette, Laure Calamy (Appelez mon agent) reste le véritable atout de ce film, qu’elle porte entièrement sur ses épaules avec originalité, abattage comique dément et légèreté particulièrement bienvenue.

Un vrai bonhomme, de Benjamin Parent Photo : Stephanie Branchu

La surprise : Un vrai bonhomme, de Benjamin Parent

Un énième récit d’initiation sur les années de lycée d’un jeune homme de 16 ans? Oui, et non, car le jeune homme en question doit apprendre à trouver sa place dans une nouvelle école, deux ans après la mort tragique de son grand frère, modèle de réussite et cool. Abordant de front la question de la santé mentale, sans tomber dans le pensum ou le fait de société, Un vrai bonhomme compte aussi sur des dialogues d’une formidable spontanéité, un récit organique et questionnant intelligemment ce qu’est la virilité aujourd’hui, et l’interprétation aussi attachante qu’émouvante du jeune Thomas Guy (déjà repéré dans L’heure de la sortie, et qui confirme tout le bien que l’on pensait déjà de lui).

À l'abordage, de Guillaume Brac Photo : Gracieuseté de Cinémania

Enfin la diversité : À l’abordage, de Guillaume Brac

C’est un film d’été et d’insouciance, où les garçons font des folies pour séduire les filles, à l’image de Félix qui part à l’autre bout de la France rejoindre Alma, sans le planifier ni la prévenir. Un film, certes ténu, mais d’un charme et d’une tendresse assez irrésistibles. Un film-parenthèse, en somme, qui brille notamment par la présence, le charisme et le dynamisme d’une fraîcheur géniale, de nouveaux venus : Éric Nantchouang et Salif Cissé. On ne saurait d’ailleurs assez remercier Guillaume Brac de ne pas les avoir traités comme des prétextes à atteindre un quota de diversité, mais bien comme les moteurs premiers de ce récit franchement séduisant.

