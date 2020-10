Le trésor d’ICI Tou.tv : Le dernier diamant, d’Éric Barbier

Bien sûr, l'histoire du cinéma français n'a pas entièrement ignoré les films de cambriolage (Jean-Pierre Melville et son Cercle rouge en a même signé un des joyaux en 1970). Mais il faut le reconnaître, c’est bien le cinéma américain qui a fait les plus belles heures de ce sous-genre, auquel on a même donné un nom : les « heist movies ».

Préparation minutieuse, planification ne laissant (en principe) aucune place au hasard, supercheries, maquillages et trahisons : ces films qui couvrent large (de l’humour de la série des Ocean’s au suspense des Mission impossible) font, en général, de l'organisation de cambriolages spectaculaires leur enjeu palpitant, qui n'a peut-être d'égal que le plaisir bien réel qu'ils savent susciter.

Et si les studios américains ont toujours eu les moyens de leurs ambitions, il reste que ces jeux de planification bien davantage axés sur la ruse et la prévoyance peuvent aussi être source de satisfaction lorsqu’ils viennent d’ailleurs.

Le dernier diamant, d'Éric Barbier Photo : Océan Films

Le dernier diamant, réalisé par Éric Barbier (Le serpent), ne fera en rien mentir ce plaisir, le triplant même. D’abord en se situant à Anvers, où va avoir lieu la vente aux enchères du Florentin, le diamant le plus cher et le plus célèbre du monde, et en prouvant que le chef-lieu belge, ses hôtels de luxe, ses rues pavées qui luisent magnifiquement la nuit et sa grisaille enveloppante n’ont rien à enlever aux ors factices de Las Vegas. Ensuite, en ajoutant à cette trame de fond palpitante une histoire d’amour! Oui, une romance, qui nappe alors d’une couche de séduction cet univers déjà feutré et nocturne, et qui se joue entre le voleur – sorti de prison il y a peu, véritable génie de l’anticipation, et incapable de résister à l’attrait du diamant – et la volée – en charge de la vente du bijou, elle est également la fille de la femme qui a permis de retrouver ladite pierre.

L'érotisme n'y est peut-être pas aussi torride que dans L'affaire Thomas Crown, mais qu'importe : les jeux de regard, tantôt amoureux, tantôt suspicieux, fonctionnent à plein régime. Et surtout, ils ne cachent qu’un jeu de dupes et de trahisons qui n’a rien de toc.

Bien mené, superbement mis en musique par Renaud Barbier (qui visiblement connaît les partitions de Bernard Herrmann pour Hitchcock sur le bout des doigts), joué avec conviction par Yvan Attal et Bérénice Béjo, Le dernier diamant est le genre de petit polar stylé, tonique et vénéneux qu’on adore, et qui sait gratter derrière les apparences du glamour pour mieux rappeler que même les esprits les plus affûtés ne peuvent tout prévoir, et que même les cœurs de voleur peuvent finir par battre la chamade.

Le dernier diamant est sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).