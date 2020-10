Le trésor d’ICI Tou.tv: Canadian Bacon, de Michael Moore

Après le remarqué Roger et moi (Roger and Me), Michael Moore signait en 1995 une deuxième réalisation ouvertement parodique dans laquelle il imaginait comment, pour faire mousser sa popularité, le président des États-Unis déciderait de trouver un nouvel ennemi et de simuler une guerre avec… le Canada! Et certains résidents et résidentes des États-Unis vivant près des chutes Niagara prennent cette idée loufoque au pied de la lettre. Pour retrouver l’ambiance de ce film – qui tire à boulets rouges sur le cynisme américain et sur l’innocence canadienne –, nous en avons retenu 10 répliques où se mêlent ironie cinglante et dinguerie absolue.

- On est en démocratie, hein. Si ce mec ne sait pas ce qu’il veut, qu’il nous foute la paix et qu’il aille au Canada.

- Si je comprends bien, tu m’as tiré dessus parce que tu voulais m’empêcher de mourir?

- Oui, mais si tu insistes, je peux t’achever.

Canadian Bacon, de Michael Moore Photo : PolyGram

- Je ne vais pas déclarer une guerre uniquement pour faire grimper de 30 points ma popularité… Que dois-je faire pour 20 points?

- Alors, que fait-on avec la Russie?

- Y a qu’à les appeler pour savoir qui dirige leur pays cette semaine.

Canadian Bacon, de Michael Moore Photo : PolyGram

- Les Canadiens souffrent d’un mal terrible: le complexe d’infériorité. La preuve, c’est qu’ils ont construit ça, la tour nationale canadienne, le plus grand édifice du monde. Nos scientifiques n’arrivent pas à comprendre à quoi elle sert. Et, à mon avis, les leurs non plus.

- J’ai une chose à dire au premier ministre Macdonald: rendez l’otage pronto ou on rase Toronto!

Canadian Bacon, de Michael Moore Photo : PolyGram

- Non, ça me gêne, je ne peux pas rayer le Canada de la carte.

- Moi, oui.

- Non, j’y passe tous mes étés.

Canadian Bacon, sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source: YouTube, uniquement disponible en version originale anglaise)