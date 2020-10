L’archive du mois : se réenchanter la vie avec Jacques Demy

Avec lui, on a chanté, on a pleuré, on a connu l’émerveillement. Peau d’âne, Les parapluies de Cherbourg, Lola, Les demoiselles de Rochefort… les souvenirs de ces joyaux de beauté où le merveilleux n’hésite jamais à côtoyer le plus quotidien sont inoubliables.

Nous avons voulu souligner la mémoire de Demy, mort le 27 octobre 1990, avec cette archive datant de 1964, alors que le journaliste Jacques Nadeau rencontrait le cinéaste à Paris, juste avant la sortie de son chef-d’œuvre, Les parapluies de Cherbourg, conçu avec le musicien Michel Legrand pour être le premier film entièrement "en-chanté". Et s’il ne fallait retenir qu’une phrase de cette entrevue, ce serait celle-ci, prononcée par Demy après que Nadeau lui a demandé si la mode des petits nœuds dans les cheveux des jeunes femmes venait bien de son film : « Sûrement. Et c’est très bien : le cinéma va dans la rue et la rue va au cinéma. »

Vive le cinéma qui fait rêver!