Violette : l’héroïne oubliée de la littérature française

Elle est née bâtarde. Toutefois, elle s’est élevée au-dessus de sa condition, puisqu’après des années de guerre particulièrement rudes, elle a rencontré Simone de Beauvoir qui, touchée par sa plume vive et audacieuse ("Puissante et intrépide" a-t-elle même écrit), l’a aidée à être publiée chez Gallimard. Si l’histoire n’a peut-être pas retenu son nom, Violette Leduc est l’héroïne du film réalisé par Martin Provost, qui en profite même pour réussir trois portraits en un.

Violette, de Martin Provost Photo : TS Productions

Un portrait de femme

Parfois mal aimable, refusant de faire les courbettes nécessaires, Violette n’est pas présentée dans le film qui porte son nom comme un modèle de femme exemplaire. Au contraire, c’est par ses pulsions, ses contradictions et ses émotions à fleur de peau et parfois rugueuses que Provost la dépeint, en préférant, avec raison, la vérité d’une femme à un portrait lisse et agréable.

Violette, de Martin Provost Photo : TS Productions

Un portrait d’artiste

Dans Séraphine, son film précédent, le cinéaste nous faisait découvrir la peintre Séraphine de Senlis, dont la reconnaissance a été tardive, malgré son immense talent. Dans Violette, c’est le même principe : celui de faire (re)connaître une femme trop audacieuse pour son époque, un rien oubliée par l’histoire, même si elle a inspiré les plus grands (en particulier Jean Genet, qui lui a dédié sa pièce Les bonnes). Il y a un autre point commun chez ces deux femmes que révèlent les films : celui d’une impulsion créatrice impérieuse, permettant de canaliser une énergie qui autrement serait destructrice.

Violette, de Martin Provost Photo : TS Productions

Un portrait d’actrice

Les cheveux teints en blond platine et portant un faux nez (Violette écrivait beaucoup sur ce qu’elle appelait sa laideur), Emmanuelle Devos est transfigurée. Toutefois, son énergie, terrienne, concrète, traverse tout le film de façon enlevante, surtout qu’en face d’elle, Sandrine Kiberlain interprète Simone de Beauvoir avec une sévérité et une rigidité parfaitement inédites pour elle. Ces idées auraient pu sembler farfelues sur le papier, mais à l’écran, elles se révèlent de magnifiques atouts pour ce film touchant.



Violette, le vendredi 23 octobre à 0 h 44 sur ICI Télé

La bande-annonce (source: YouTube)