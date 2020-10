Le trésor d’ICI Tou.tv : Bonne pomme, de Florence Quentin

C’est un village comme l’on n’en voit que sur les cartes postales. La fontaine, la charmante église en pierres, les ruelles abritant de ravissantes maisonnettes… et puis face à face, dans la rue principale, le garage et l’auberge-restaurant. Le tout noyé sous le soleil, et peuplé de gens, certes loin de toute action, mais qui se connaissent tous et profitent de la venue occasionnelle de touristes sur place pour admirer le charme de ce petit hameau français au décor idyllique. Mais Gérard, qui y débarque, n’est pas un de ces touristes. Il vient plutôt acheter le garage, et décide de loger en face, en attendant de conclure l’affaire, et d’enfin pouvoir quitter sa propre vie, ailleurs, où personne ne le respecte. Pourtant, sur place, il découvrira plus qu’un nouveau commerce. Car l’auberge est tenue par Barbara…

Soyons honnêtes, Bonne pomme, sympathique, lumineux et un rien conventionnel, ne fait pas partie de ces films pour lesquels on se réveille la nuit. Mais le métier y est, comme dans tout bon artisanat (la réalisatrice Florence Quentin a notamment fait ses armes comme scénariste de La vie est un long fleuve tranquille). Et surtout, le plaisir infini que l’on peut ressentir à se laisser prendre au charme est bien réel.

Car, au-delà de la joliesse un peu empruntée ou du récit manquant un brin de rythme, reste en son cœur les retrouvailles d’un couple de cinéma que l’on ne peut pas se lasser de voir se croiser: Catherine Deneuve et Gérard Depardieu.

Bonne pomme, de Florence Quentin Photo : AZ Films

C’est la dixième fois que l’imposant et la lumineuse se rejoignent sur un grand écran. Le dernier métro, Fort Saganne, Drôle d’endroit pour une rencontre, Les temps qui changent, Potiche… Les souvenirs de leur présence commune sont impérissables. Car chaque fois, sans que l’on n’y puisse rien, la magie opère. Même lorsque le film ne lui offre pas nécessairement de grands rôles, ou d’intenses émotions, le duo rayonne, il sublime, il transcende. La marque du talent, faut croire.

Dans Bonne pomme, Deneuve et Depardieu sont bien tout cela : le cœur, l’âme, la colonne vertébrale. Et la chimie entre les deux, bien sûr, travaillée depuis si longtemps, est évidente.

Lui, tout en force et en assurance tendre, elle, en femme un tantinet amère qui a fait de son apparente insouciance un rempart contre sa souffrance. Le doux solide et la fofolle qui a peur pour son cœur… Les âmes complémentaires.

Le duo sur lequel le cinéma peut toujours compter pour assurer à n’importe quelle bluette rurale ce supplément de charisme et de magnétisme qui rive les yeux sur l’écran.

