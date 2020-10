Free solo, au cœur du vertige

En 2018, l’Oscar du meilleur documentaire est remis à Free Solo, réalisé par Elizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin. Un Oscar plus que mérité tant le film réussit l’inimaginable : nous faire vivre en direct le projet complètement fou d’Alex Honnold... jusqu’au vertige.

Free solo, d’Elisabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin Photo : National Geographic

Un sujet en or

La simple idée qu’a eu Honnold fait frémir, en plus de paraître complètement folle : gravir à mains nues, seul et sans aucun filet de sécurité, une paroi rocheuse souvent lisse, de plus de 900 mètres de haut, dans la vallée de Yosemite. Un défi que personne au monde n’a jusqu’ici relevé, mais qui est devenue une véritable obsession pour ce grimpeur américain émérite de 33 ans et apparemment sans une once de peur dans le corps. Et c’est tant dans la préparation à ce projet dément que dans son exécution que Free Solo nous entraîne.

Free solo, d’Elisabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin Photo : ©Jimmy Chin

Un suspense à visage humain

Images spectaculaires de grimpe en solo intégral, suspense mené crescendo pour nous laisser à la fois fascinés et terrifiés par les efforts déployés par Honnold pour maîtriser cette paroi, tension grandissante parmi ceux qui l’entourent (d’autres grimpeurs qui l’aident à répéter ses mouvements, des caméramans soucieux de ne pas bouleverser sa concentration, sa petite amie évidemment morte d’inquiétude) : le film a bel et bien de quoi saisir. Car, faut-il le rappeler, sur cette paroi, chaque erreur, chaque millimètre mal calculé, chaque nanoseconde de pensée parasite peut causer une chute mortelle.

Free solo, d’Elisabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin Photo : National Geographic

Un héros pas comme les autres

Bien sûr, en soi, l’exploit a de quoi titiller les amateurs de sensations fortes. Et l’ombre de la mort – bien réelle – planant sans cesse sur lui le rend encore plus dramatique. Mais Free solo, comme à son époque Man on Wire (sur la traversée sur un fil tendu entre les deux tours du World Trade Center par le funambule Philippe Petit), dépasse aussi rapidement le cadre déjà prenant de l’aventure. Car ce qui frappe également dans ce film hautement physique, c’est l’intériorité drôlement étrange d’Honnold qu’il arrive à capter. Un homme obnubilé par l’idée de réussir sa grimpée, mais qui avoue aussi avec une candeur un brin maladive « ce ne sont pas les gens heureux qui accomplissent de grandes choses », ou encore « le plaisir est décuplé quand ta vie est en jeu ».

Free solo, d’Elisabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin Photo : National Geographic

À quoi bon réussir si on reste seul?

Asocial, en quête de perfection, apparemment insensible (ou de façon parfaitement extraterrestre) à la peur, des grands yeux fiévreux mangeant son long visage anguleux, Honnold est une bibitte. Un de ces hommes qui, en grimpe comme dans la vie, semblent parfaitement allergiques aux attaches. Le symbole est bien sûr fort. Mais il est nuancé par la présence patiente et aimante de sa petite amie, et l'on comprend avec Honnold que, certes, le prix à payer pour accomplir de tels exploits est assurément la solitude, mais que de tels triomphes sur soi-même et sur la nature valent peu si personne ne les partage avec nous. C’est ce qui parvient à faire de Free solo plus qu’un documentaire sportif, mais aussi une aventure humaine profondément émouvante.

Free Solo sur ICI Télé le 18 octobre, sur ICI Télé, à 23 h 27

La bande-annonce (source : YouTube).