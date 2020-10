Le trésor d’ICI Tou.tv : Marvin ou la belle éducation, d’Anne Fontaine

Est-ce que le milieu socioculturel dans lequel on grandit nous condamne? Naître dans une famille où la violence n’a d’égale que les préjugés, la misère morale et le manque d’éducation, est-ce synonyme d’un destin irrécupérable? Pour Marvin, ces questions ne peuvent avoir qu’une réponse : la fuite.

Pourtant, ce sont les souvenirs du petit Marvin, devenu Martin Clément à Paris, qui lui serviront paradoxalement à se reconstruire, pendant qu’il les fouille et les travaille pour en tirer la matière d’une éventuelle pièce de théâtre.

Des souvenirs d’humiliation, de rejet, de domination constante alors que, petit garçon, dans un petit village pauvre des Vosges, il taisait son homosexualité de peur d’être encore davantage tyrannisé.

L’histoire est connue. D’abord tristement parce que, chaque jour, encore aujourd’hui, l’homophobie fait des victimes partout et qu’elle suit toujours le même cycle de haine et d’exclusion. Ensuite, parce qu’elle est celle d’Édouard Louis, qui la racontait en 2014 dans En finir avec Eddy Bellegueule, son roman biographique bouleversant.

Marvin ou la belle éducation, d'Anne Fontaine Photo : Métropole Films

Entre les mains d’Anne Fontaine (Nettoyage à sec), l’histoire est donc devenue film, agrémentée parfois un rien inutilement de récits secondaires, d’inventions et de personnages ajoutés. Reste pourtant l’essentiel, mis en valeur dans des séquences de retour en arrière d’un naturalisme cruel : la mécanique dramatique par laquelle toutes les personnes qui ne sont pas comme les autres se retrouvent anéanties. Définitivement pour ceux et celles qui ont moins de chance. Car Marvin, lui, dans son malheur, aura de la chance, en l’occasion qui lui est donnée de découvrir l’improvisation et le théâtre. Et Isabelle Huppert…

C’est qu’Anne Fontaine a bien compris ce que l’outil du cinéma pouvait apporter à un tel récit : des visages. Ceux que l’on imagine, en lisant, deviennent ici ceux de Finnegan Oldfield, de Vincent Macaigne, de Charles Berling ou de Gregory Gadebois, ceux sur lesquels se lisent la détestation de soi, la vulnérabilité extrême, le doute, la négation de sa propre identité, mais aussi, plus fugitivement, l’amour, l’entraide, l’espoir.

Marvin ou la belle éducation est de ces films qui font mal autant qu’ils rassurent, parce qu’il donne visage humain au pire et au meilleur de l’humanité. Sans que cela puisse être délimité de façon nette et définitive.



