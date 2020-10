La dernière marche et la peine de mort au cinéma

La peine de mort n’existe plus au Canada depuis 1976. Or, dans d’autres pays, elle reste appliquée avec une cruauté parfois sans nom. Si, heureusement, tout reste "pour de faux" au cinéma, de nombreux films ont choisi de faire de cet événement tragique le cœur de récits bien souvent bouleversants. Nous en avons retenu cinq.

La dernière marche, de Tim Robbins Photo : Paramount Pictures

La dernière marche (Dead Man Walking), de Tim Robbins (1995)

Pour sa deuxième réalisation, l’acteur Tim Robbins s’inspire d’une histoire vraie et organise un face-à-face dont le public ne s’est toujours pas remis entre une religieuse et travailleuse sociale (Susan Sarandon) et un condamné, jugé coupable du meurtre de deux adolescentes (Sean Penn). Mis en scène avec respect et solennité, sans aucun effet superflu, le film remet en question – ouvertement et avec une intense franchise – le droit à mourir dans la dignité, l’humanité qui subsiste malgré les actes les plus atroces et le pouvoir insoupçonnable que peuvent avoir l’échange et la confession sur les âmes perturbées.

15 février 1839, de Pierre Falardeau Photo : Christal Films

15 février 1839, de Pierre Falardeau (2001)

C’est peut-être l’œuvre la plus puissante de Pierre Falardeau, et assurément sa plus émouvante. Suivant les dernières 24 heures vécues par deux patriotes condamnés à la pendaison (dont François-Marie-Thomas Chevalier de Lorimier), le film, formidable et prenante reconstitution, est une ode aussi enlevante que tragique au courage politique et à la force de la conviction idéologique de ces hommes. Habité et d’un charisme rare, Luc Picard, récompensé d’un prix Jutra du meilleur acteur, y trouve aussi son rôle le plus dense et le plus complexe.

Dancer in the dark, de Lars Von Trier Photo : Fine Line Pictures

Danser dans le noir (Dancer in the Dark), de Lars Von Trier (2000)

Une immigrée tchécoslovaque, ouvrière dans une usine de métal et mère monoparentale, perd la vue et est accusée injustement de vol. Pure provocation ou acte de confiance merveilleux envers le pouvoir transcendant de la fiction? Même si l’idée d’une comédie musicale sur la peine de mort peut faire tiquer, on penchera plutôt vers la deuxième idée. Car de la présence d’une Björk d’une vulnérabilité saisissante à celle d’une Catherine Deneuve en mère courage, en passant par la mise en scène d’une rare fluidité ou par ce récit qui, ne reculant devant aucun drame, prend aux tripes, Dancer in the Dark– qui complète cette trilogie de Von Trier, après L’amour est un pouvoir sacré (Breaking the Waves) et Les idiots– reste un film aussi inoubliable qu’unique. Une Palme d’or plus que méritée.

12 hommes en colère, de Sidney Lumet Photo : United Artists

12 hommes en colère (12 Angry Men), de Sidney Lumet (1957)

Un classique l’est, souvent, par l’intemporalité de son propos. 12 hommes en colère se qualifie aisément ainsi, car impossible encore aujourd’hui de rester de marbre devant l’intelligence, le cœur et le panache de sa proposition. En jeu? Un procès au terme duquel un jury populaire devra décider du sort d’un jeune homme de 18 ans accusé de parricide. Et c’est au cœur des discussions entre les 12 hommes membres de ce jury – tous issus de milieux socioculturels différents – que plonge ce film, auscultant avec patience et grandeur les valeurs et morales de chacun et nous renvoyant nécessairement aux nôtres propres.

À l'ombre de la haine, de Marc Forster Photo : Lion's Gate

À l’ombre de la haine (Monster’s Ball), de Marc Forster (2001)

C’est par la bande que le film aborde le sujet, ne se concentrant pas sur la personne condamnée, mais plutôt sur celles qui restent au-dehors : son bourreau et sa femme. Poids de la culpabilité, démons rongeant les âmes, usure des corps et des esprits : ce sont des personnages aussi sombres que fascinants que défendent à merveille Billy Bob Thornton et Halle Berry dans ce mélodrame sec et rugueux mettant à jour les répercussions insoupçonnées de la peine de mort sur les gens qui la subissent autrement.

La dernière marche, sur ICI Télé, le dimanche 11 octobre à 0 h 27.