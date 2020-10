Sortir des sentiers battus au Festival du nouveau cinéma

Évidemment, 2020 a rebrassé les cartes de toute l’organisation sociale et culturelle, et les festivals de cinéma n’y échappent pas. Pour sa nouvelle édition, le Festival du nouveau cinéma s’est donc vu forcé d’opter pour une programmation à découvrir entièrement en ligne. Parmi ces films, nous en avons retenu trois, emblèmes chacun à leur façon d’un cinéma différent, libre et ne respectant pas les conventions. Comme des respirations singulières dans un contexte qui nous fait parfois manquer d’air.

Le diable n'existe pas (There is no evil), de Mohammad Rasoulof Photo : Kino Lorber

La plaidoirie antipeine de mort de Le diable n’existe pas (There Is No Evil), de Mohammad Rasoulof

Quel que soit l’angle sous lequel on regarde ce film, c’est l’idée du courage qui émerge. Courage du cinéaste iranien Rasoulof, d’abord, condamné en 2017 à une interdiction de filmer mais qui, heureusement, l’a bravée pour réaliser ce film digne, sacré de l’Ours d’or au dernier Festival de Berlin. Courage, ensuite, de ce récit gigogne, où quatre histoires se transforment en paraboles morales sur la peine de mort – encore pratiquée en Iran –, notamment aux mains de bourreaux choisis parmi les soldats conscrits. Courage, enfin, de ces personnages qui, qu’ils s’enfuient ou qu’ils restent, ont à porter sur leurs seules épaules l’odieux d’enlever la vie d’autrui.

Tragique et quotidien, fébrile et familial, Le diable n’existe pas est d’une subversion d’autant plus puissante qu’il nous rappelle qu’en contexte de dictature, les personnes les plus ordinaires sont souvent les vrais héros et héroïnes.

Topside, de Logan George et Celine Held Photo : ELO Films

Le sacrifice d’une mère dans Topside, de Celine Herd et Logan George

Après une jolie tournée festivalière, ce film indépendant américain s’invite jusque chez nous pour mieux nous prendre dans les filets d’une émotion brute. En cause : une petite fille et sa mère, toxicomane, qui vivent sous terre, dans des tunnels abandonnés du métro new-yorkais jusqu’à ce qu’elles en soient chassées. Choc de la découverte du dehors, mise en scène impressionniste et haletante, mythe qui s’invite pour contrebalancer l’obscur :

on pense autant aux frères Safdie (Uncut Gems) qu’aux frères Dardenne (Rosetta), et on découvre surtout une jeune actrice phénoménale, âpre et tendre à la fois : Zhaila Farmer, 5 ans au moment du tournage.

Ondine, de Christian Petzold Photo : Films We Like

Le légendaire à hauteur de femme dans Ondine, de Christian Petzold

Du cinéaste allemand, on avait tant aimé Barbara qu’on ne pouvait résister à l’envie de découvrir ce nouveau portrait de femme, cette fois infusé du mythe germanique d’Ondine (un génie féminin des eaux qui tue ceux et celles trahissant cette créature). Ondine, donc, est historienne à Berlin, et son cœur brisé sera réparé par la rencontre d’un scaphandrier. Jusqu’à ce que… Avec un sens du tempo rare, Petzold conjugue concrétude de l’urbanisme et exaltation des passions – notamment vengeresses – dans un film qui ose se faire se côtoyer scènes aquatiques d’une merveilleuse poésie et réalisme sans artifice.

Au milieu brille le visage grave et habité de Paula Beer, qui confirme tout le bien que l’on pensait déjà d’elle après Frantz, de François Ozon.





Tous les détails de la programmation du Festival du nouveau cinéma en ligne se trouvent au online.nouveaucinema.ca/