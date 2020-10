L’emprise: la violence conjugale au cinéma

Récemment, la série Le monstre (à voir sur ICI Tou.tv), inspirée par la relation violente et toxique vécue par Ingrid Falaise, nous estomaquait en détaillant sur le long la spirale infernale dans laquelle une femme aux prises avec un conjoint violent peut s’enfoncer. Mais le cinéma a lui aussi osé montrer le vrai visage de la bête, et à plusieurs reprises.

L'emprise, de Claude-Michel Rome Photo : TF1 Distributions

L’emprise, de Claude-Michel Rome (2014, diffusé sur ICI Télé le 11 octobre, à 2 h 29)

Le cheminement est presque banal: une femme, mère de quatre enfants et sans emploi, victime d’un homme violent et alcoolique, trouve le courage de partir. Mais il la supplie et elle revient. Jusqu’à ce que l’horreur recommence et qu’acculée, elle finisse par le tuer. Inspiré par l’histoire vraie de la française Alexandra Lange – un calvaire de 14 ans –, le film organise un face-à-face déchirant entre Odile Vuillemin et Fred Testot, et ne lésine pas sur les scènes d’une violence insupportable. Même si l’on sait que, dans ce cas, la fiction ne dépassera jamais le réel.

Léa Drucker et Denis Menochet dans Jusqu'à la garde, de Xavier Legrand Photo : AZ Films

Qui aura la garde du fils? Alors que la mère prétend que le père est violent, et que ce dernier cache bien son jeu, Jusqu’à la garde installe une tension insoutenable en suivant les conséquences inéluctables et terribles d’une décision de justice. Dans son premier long métrage, sacré des César des meilleurs film, scénario, montage et actrice, Xavier Legrand réussit un tour de force qui prend aux tripes, autant que les interprétations d’une justesse folle de Denis Ménochet et Léa Drucker.

2 fois une femme, de François Delisle Photo : FunFilms Distribution

2 fois une femme, de François Delisle (2010)

Dans son quatrième film, François Delisle (Le bonheur est une chanson triste, Chorus) tourne sa caméra vers l’après, ou pour le dire autrement vers l’infiniment difficile chemin de croix qui attend une femme qui décide de s’enfuir. C’est ce qui attend Catherine, qui, après avoir été battue brutalement et aidée par une association, décide de partir avec son fils en changeant d’identité, direction un petit village perdu dans le nord du Québec. Bouleversante de force et de fragilité mêlées, Evelyne Rompré incarne cette femme en processus de reconstruction et en quête de liberté en livrant une performance unique, entre espoir, dignité et embûches.

Un tramway nommé désir, d'Elia Kazan Photo : Warner Bros.

Un tramway nommé désir, d’Élia Kazan (1951)

Classique d’entre les classiques, étude sur la folie et l’incommunicabilité, adapté de la pièce de Tennessee Williams et évoquant un triangle sentimentalo-familial troublant et vénéneux (entre deux sœurs et le mari de l’une d’elles), Un tramway nommé désir laisse à Marlon Brando (face à Vivien Leigh et Kim Hunter) l’espace nécessaire pour détailler son immense talent. Son inoubliable Stanley Kowalski, brute épaisse autant que séducteur irrésistible, est entré dans la légende, tant parce que Brando l’a rendu indissociable de sa présence magnétique que parce qu’il est devenu l’archétype d’une masculinité toxique.

La couleur pourpre, de Steven Spielberg Photo : Warner Bros.

La couleur pourpre, de Steven Spielberg (1986)

Début du 20e siècle, aux États-Unis. Dans l’Amérique ségrégationniste, Celie a les "défauts" d’être née fille et noire, condamnée à l’esclavage, en quelque sorte. Violée par son père, elle sera battue par le mari qui a été choisi pour elle, et sera constamment humiliée dans un monde où les femmes sont encore considérées comme des propriétés par les hommes qui les entourent. Mais la solidarité des femmes entre elles pourra y changer quelque chose. Grand drame historique autant que tire-larmes intime, La couleur pourpre, adapté d’un roman d’Alice Walker, est aussi resté dans les mémoires pour la performance puissante et émouvante de Whoopi Goldberg, dans son tout premier rôle au cinéma.



