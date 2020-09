Cabotins et ses savoureuses répliques

En 2010, dans Cabotins, le réalisateur Alain DesRochers, peut-être lassé des vroum vroum de Nitro, embarque dans un voyage tendre, drôle et émouvant en plein cœur des années 80, alors que son héros, Marcel Lajoie, une ancienne gloire du théâtre de variétés, essaie de réunir sa troupe (Roger le grivois, Lucie la comique, Lady Moon, le travesti endeuillé, Mélanie, l’aspirante tragédienne et Pedro, son fils) pour repartir la machine et peut-être se sortir du trouble.

Une fresque empathique et généreuse, portée par des acteurs au meilleur de leur forme (Rémy Girard, Pierre-François Legendre, Yves Jacques…), mais aussi une belle poignée de répliques, signées Ian Lauzon, qui savent rendre la comédie loufoque et le drame sentimental touchant. Nous en avons retenu 10.



- « Je vais aller faire un tour dans la chambre de ma femme.

- Pour quoi faire?

- Pour quoi faire? Je vais aller réclamer mes arriérés de devoir conjugal, qu’est-ce que tu veux que j’aille faire là? » - Marcel Lajoie (Rémy Girard) et Jérôme (Gaston Lepage)

Cabotins, d'Alain DesRochers Photo : Les films Séville

- « Tu l’as connu, Gilles Latulippe?

- Je le connais encore, il est pas mort. » - Mélanie (Marie-Eve Millot) et Marcel Lajoie (Rémy Girard)

- « Je t’offre de venir faire un show de variétés à Saint-Côme. Pas de faire du théâtre expérimental. Laisse ça à Montréal avec le mât du stade pis toutes leurs cochonneries. » - Marcel Lajoie (Rémy Girard)

- « Arrête de me taper dessus comme si j’étais ta belle-mère. On répète là! » - Roger (Gilles Renaud)

Cabotins, d'Alain DesRochers Photo : Les films Séville

- « Devenir gros, c’est vulgaire. Mais si un acteur américain comme Robert De Niro accepte de devenir gros pour un film, ben je peux moi aussi jouer dans un show de variétés, comme une sorte de method acting, tsé. » - Mélanie (Marie-Eve Millot)

- « Je le sais, c’est quoi, l’inconscient. J’ai un vu une couple de Woody Allen dans ma vie. L’inconscient, c’est comme une cour à scrap où tous les bobos dans tête se tiennent cachés. Quand les bobos dans tête sont tannés d’être cachés, ben, le presto saute et ça sort n’importe comment » - Marcel Lajoie (Rémy Girard)

Cabotins, d'Alain DesRochers Photo : Les films Séville

- « Tout le monde pense que je suis niaiseuse, c’est fatigant.

- T’es pas niaiseuse. T’es juste belle pis fine en même temps, pis moi, ça me met tout en confusion! » - Marcel Lajoie (Rémy Girard) et Mélanie (Marie-Eve Millot)



Cabotins sur ICI Télé, vendredi 2 octobre, à 23 h 05. La bande-annonce (source : YouTube)