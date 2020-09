Anaïs Barbeau-Lavalette : la déesse rebelle

Primé lors de son passage au dernier Festival de Berlin, La déesse des mouches à feu plonge dans les années 90 par le récit d’une jeune fille qui va oser tous les excès et toutes les expérimentations. Sous le regard d’Anaïs Barbeau-Lavalette, aidée au scénario par Catherine Léger, l’héroïne trash et attachante imaginée par l’autrice Geneviève Pettersen prend chair dans un film aussi sensible que spectaculaire, fougueux qu’audacieux. Nous avons rencontré la réalisatrice, qui avoue candidement : « On a toutes en nous des années de colère accumulée, et ça m’a fait du bien de retourner dans ces zones. »

Le film «La Déesse des mouches» à feu a été réalisé par la Québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette. Photo : Entract Films

Pourriez-vous nous ramener au moment où vous avez terminé votre première lecture de La déesse des mouches à feu?

Anaïs Barbeau-Lavalette : Ça fait déjà un moment. Le roman venait de sortir et un libraire que j’aime beaucoup, Stéphane Rivard, me l’avait conseillé en disant: "Lis ça, ça ferait un bon film". Et effectivement! Je l’ai lu en une nuit.

Et je me rappelle à quel point j’ai été frappée par la cruauté de cette voix adolescente et à quel point ça s’adressait vraiment à l’adolescente qui reste en nous.

C’était frontal, no bullshit, pas pour prendre soin de cet âge-là. C’était la première fois que je lisais quelque chose d’aussi juste, avec beaucoup de sensualité, mais aussi de rudesse. Ça m’a ramenée à mon adolescence, et je me suis dit que ce film sur ma génération, sur cette adolescence dans les années 90, n’avait pas encore été fait et que j’avais envie de le voir.

Le film «La déesse des mouches à feu» sera projeté en salle en présence de la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette Photo : courtoisie Festival de cinéma de la ville de Québec

Que vouliez-vous préserver de ce roman en l’adaptant?

A.B.-L. : L’authenticité de la voix, de l’élan; la plongée dans l’adolescence. J’ai souvent vu de bons films d’ado, mais j’y sentais souvent le regard venant un peu d’au-dessus sur cet âge-là. Là, je sentais que c’était vivant, ça aurait pu être écrit par une ado et j’avais envie de transposer cette vérité, mais sans garder la narration. Avec Catherine Léger, on a fait le pari de ne pas la garder, mais que cette pulsation, cette vérité soient portées par la mise en scène, les personnages, les dialogues.

Le cinéma québécois s’est beaucoup préoccupé de l’adolescence, mais rarement de façon aussi crue. Trouvez-vous que nos films ont peut-être été trop sages à ce sujet?

A.B.-L. : Ils sont trop adultes! Je pense qu’il ne faut pas se préoccuper de l’adolescence, je ne crois pas l’avoir fait : je ne parle même pas à l’adolescente, j’essaye d’être l’adolescente. Je ne sais pas si ça marche, mais l’élan était celui-là.

Ce personnage, de l’intérieur, n’est pas en train de vivre une chute comme l’interpréterait notre regard d’adulte sur elle. Pour elle, ça ressemble plus à un envol, elle passe de l’enfance à l’âge adulte, ses premiers désirs, ses premières expériences de dope sont enivrants.

On ne peut pas l’observer comme un adulte en se disant : « Pauvre petite, elle va se planter », comme si on voulait en prendre soin.

La déesse des mouches à feu, d'Anaïs Barbeau-Lavalette Photo : Entract Films

Le côté plus trash de votre approche évoque peut-être davantage le cinéma et les séries britanniques, comme Skins. Quelles ont été vos références?

A.B.-L. : C’est peut-être un lieu commun, mais American Honey, d’Andrea Arnold, nous a beaucoup guidés, avec le directeur photo Jonathan Decoste et André-Line Beauparlant, la directrice artistique, par sa pulsation cinématographique, sa sensualité, son sens de la liberté.

Parce que même si La déesse est un film rugueux, brutal, je voulais aussi qu’on y soit proche des sens, de la peau, de la sueur, que ce soit un film chaud.

On a aussi beaucoup été inspirés par l’esthétique des portraits d’ado en suspension, souvent nus, du photographe Jock Sturges. Mais bien sûr, on a surtout voulu préserver la vérité des personnages, et donc de ne pas se figer dans une mise en scène préméditée. Le processus de création a d’ailleurs beaucoup contribué à cela : en amont, on a fait plusieurs retraites à la campagne avec les acteurs, le directeur photo et une caméra. Je voulais que la gang existe avant le tournage, que des liens se tissent, essayer des choses, improviser. C’était important parce qu’ils jouent, et ils ne jouent pas en même temps. La connivence, surtout à cet âge-là, ça ne se trafique pas tant que ça. On a beaucoup parlé, notamment des scènes de sexe qu’on a chorégraphiées au centimètre de peau près. On a filmé aussi, quelques moments. Et au moment du montage final, on est allés piger dans ces moments de vérité, comme pour la scène finale sur Voyage, voyage!

Caroline Néron et Kelly Depeault dans le film « La déesse des mouches à feu » Photo : Facebook/Entract Films

Caroline Néron, que l’on n’avait pas vue au cinéma depuis très longtemps, joue la mère de cette adolescente, elle-même transcendée par la performance explosive de Kelly Depeault. Pourquoi les avez-vous choisies toutes les deux?

A.B.-L. : Caroline, c’était tout un pari! On est toutes les deux aux antipodes de la féminité, mais elle ressemblait au personnage dans le livre. En audition, elle s’est mesurée à d’immenses actrices qui étaient dans des rôles de compositions alors qu’elle est arrivée avec toutes ses failles – elle vivait une faillite et une séparation –, et elle a ouvertement puisé là-dedans avec beaucoup de générosité. Elle était bouleversante.

Le test ultime a été quand j’ai demandé son avis à Kelly, qui ne connaissait aucune des actrices en lice, et qui m’a dit en pointant Caroline: "Elle, c'est ma pref!".

Quant à Kelly, on a vu beaucoup de filles et je dois dire que son charisme, sa force et en même temps son extrême fragilité m’ont sauté au visage immédiatement, même si elle avait l’impression de ne pas avoir réussi l’audition. Ce sont deux femmes qui se sont vraiment servies de leur vulnérabilité pour nourrir leur personnage.



La déesse des mouches à feu, en salle le 25 septembre. La bande-annonce (source : YouTube)