Joyeux Noël: une chanson pour changer le monde?

Si la Seconde Guerre mondiale a été illustrée maintes fois et de multiples façons au cinéma, la Première a peut-être eu moins de miroirs. Parmi quelques-uns qui sont notables, arrêtons-nous, en quelques points, sur Joyeux Noël, récit au cœur sur la main et aux bonnes intentions assumées signé Christian Carion (Une hirondelle a fait le printemps), qui fait croire à la beauté du concept de trêve de Noël et qui s’est faufilé en 2006 parmi les candidats à l’Oscar du meilleur film étranger.

Joyeux Noël Photo : JEAN-CLAUDE LOTHER

Des histoires vraies

Joyeux Noël, où se croisent les troupes françaises, britanniques et allemandes, est inspiré non pas d’une, mais de plusieurs histoires vraies de rapprochements entre soldats le soir de Noël 1914. Des histoires de fraternité et de solidarité notamment racontées par l’historien Yves Buffetaut dans son ouvrage, Batailles de Flandres et d’Artois 1914-1918, et que le réalisateur a complété par un travail de recherche exhaustif dans les archives. Oui, le ténor allemand qui entonne un chant en plein milieu du no man’s land pour ses ennemis a bien existé.

Sans le soutien de l’armée française

Si l’équipe de Joyeux Noël a apporté un soin réel à sa reconstitution, tant pour le matériel utilisé que pour les uniformes portés, le film n’a pas pu être tourné sur les terrains de l’armée française, qui a refusé de prêter ses terres. La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour oublier?

Joyeux Noël, de Christian Carion Photo : JEAN-CLAUDE LOTHER

Fraternité financière

Si le cinéma a parfois tendance à tourner les coins ronds, Joyeux Noël aura toutefois su être raccord de bout en bout. À l’écran, les soldats parlent tous la langue de l’armée à laquelle ils appartiennent, mais surtout, le film est le résultat d’une coproduction entre la France, la Belgique, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Roumanie. D’où la présence dans la distribution de Guillaume Canet ou Dany Boon aux côtés de Diane Kruger ou Daniel Brühl.

Joyeux Noël, de Christian Carion Photo : JEAN-CLAUDE LOTHER

Une femme pour tromper l’ennui

Les personnages de Joyeux Noël sont inspirés par de vrais protagonistes de cette belle histoire des Fêtes de 1914. À l’exception d’Ana Sorenson, jouée par Diane Kruger, cantatrice à laquelle la guerre a arraché son homme et qui, d’une obstination intense, parviendra à le retrouver. Honnête, le réalisateur a confié à la presse que l’ajout de ce personnage fictif féminin était une parade à son ennui : « J’ai eu peur de m’ennuyer en ne filmant que des mecs. Alors j’ai voulu qu’il y ait au moins une femme ».

Joyeux Noël, de Christian Carion Photo : Nord Ouest Productions

Des voix au sommet

Évidemment, pour que le film touche autant, il fallait que les moments musicaux, ceux justement qui permettent le rapprochement entre combattants, soient du genre à donner des frissons. Quoi de mieux pour cela que de faire appel à de vraies pointures, soit l’Orchestre symphonique de Londres, sous la houlette du compositeur Philippe Rombi, mais aussi et surtout la soprano française Natalie Dessay et le ténor mexicain Rolando Villazon, dont les voix hors du commun accompagnent cette fable touchante.

Joyeux Noël, sur ICI Télé, dimanche 27 septembre, à 2 h 09. La bande-annonce (source : YouTube)