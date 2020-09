Le trésor d’ICI Tou.tv : Des histoires inventées, de Jean-Marc E. Roy

Nous nous plaignons souvent, au Québec, du manque de considération qu’il peut parfois y avoir pour notre patrimoine, en particulier cinématographique.

Nos monstres sacrés sont-ils assez chouchoutés? Comment bien mettre en valeur ces films et élans créatifs qui forment, même inconsciemment, notre base commune, notre imaginaire collectif, notre identité?

Si Jean-Marc E. Roy (moitié d’un duo dont les courts métrages, Bleu tonnerre ou Crème de menthe, se font remarquer partout sur la planète) ne répond pas directement à ces questions, il a tout de même trouvé une façon aussi habile qu’émouvante de rendre hommage à l’un de nos cinéastes les plus marquants : André Forcier.

Bien sûr, la voie d’un documentaire hagiographique retraçant les hauts et les bas de la carrière que celui qu’on a souvent surnommé « l’enfant terrible du cinéma québécois » aurait pu être empruntée. Le résultat aurait probablement été de nature à combler l’appétit pour une histoire plus détaillée de notre cinéma, mais avec Des histoires inventées, Jean-Marc E. Roy fait autrement et, surtout, mieux.

Des histoires inventées, de Jean-Marc E. Roy Photo : La boîte de Pickup

L’idée de ce film étonnant est en effet de refuser de prendre les sentiers tout tracés pour plutôt s’aventurer du côté des avenues que personne ne prend habituellement. En gros, on ne parle pas autour d’André Forcier, mais on plonge tête première dans ses œuvres, son univers et ses mythes pour mieux les décortiquer et les réinventer, en présence du cinéaste lui-même et de ses créations.

Les films sont connus. L’eau chaude, l’eau frette, Bar Salon, Au clair de la lune, Embrasse-moi comme tu m’aimes… Mais Des histoires inventées les revisite en en choisissant quelques scènes marquantes pour les remettre en scène – superbement, il faut le souligner –, souvent avec ceux et celles qui les ont habitées (Céline Bonnier, Roy Dupuis, Michel Côté, Rémy Girard, Robin Aubert…), tout en les mêlant à des extraits d’archives et à des entrevues.

Finalement, de cet amalgame parfois drôle, toujours sincère, naît un portrait non pas distancié du cinéaste que l’on découvre, mais un regard sur lui venant de l’intérieur et plongeant dans une intimité follement touchante. Ce portrait permet de mieux saisir comment cet auteur marginal d’univers poétiques (ou le contraire) est devenu ce héros du réalisme magique, qui croit dur comme fer que le rôle du cinéma est "de concentrer la vie parce qu'elle est plate en soi".

Ce portrait, surtout, est à l’image de Forcier, imaginatif, sincère et émouvant, et nous fait prendre conscience à plein de l’importance capitale que soient reconnus et célébrés à leur juste valeur les héros et héroïnes de notre cinéma.

Des histoires inventées sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)