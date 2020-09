Nadia, Butterfly : une jeune nageuse en eaux troubles

Comme à plusieurs films, la pandémie aura mené la vie dure à Nadia Butterfly, la nouvelle réalisation de Pascal Plante (Les faux tatouages). D’abord, le film a été leseul film québécois sélectionné pour le Festival de Cannes, mais ce dernier n’a pas eu lieu. Ensuite, son actrice, Katerine Savard, nageuse médaillée, préparait également sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo, eux aussi annulés. Ce destin accidenté, en quelque sorte, fait écho à celui de cette Nadia, jeune nageuse qui décide de quitter le monde de la natation après une dernière participation... aux Jeux olympiques de Tokyo! « Je ne me suis pas donné le droit de voir le verre à moitié vide », raconte Pascal Plante, qui heureusement voit tout de même son film trouver le chemin des salles aujourd’hui.

Katerine Savard dans Nadia, butterfly Photo : Maxime Cormier/Némésis Films

Solitude, amertume, mélancolie : votre film convoque des émotions contraires à celles qui sont d’habitude associées aux films sportifs. Y avait-il une volonté de prendre le genre à rebours?

Pascal Plante : Oui, l’idée de faire un anti-film sportif était là. Ça existe, des gens qui sont un peu prisonniers de leur talent, qui sont bons et se retrouvent embarqués dans une machine... malgré eux. Nadia, c’est presque un robot.

Et il fallait aussi que le film ait cette structure presque à l’envers, avec la course qui arrive tôt parce que je pense qu’un athlète, ce n’est pas si intéressant avant le jour J. C’est presque comme un Terminator! Dans les Rocky, il y a un montage d’entraînement, mais ce n’était pas trop l’esthétique que je cherchais (rires).

Il y a bien ces petits moments précourse – comme le bain de glace, la masso –, où elle n’est "qu'une" athlète, mais c’est après la course qu’elle se révèle. Et on sent bien qu’elle n’a pas pensé aux répercussions de sa retraite. Dès le scénario, on a traité l’histoire comme un processus de deuil, en fait. Nadia ne quitte pas que la natation, mais tout un système, un entourage, une meilleure amie. Et au début, elle ne le voit pas, elle porte des œillères, c’est une athlète, centrée sur elle-même et son corps. J’ai peu vu ça dans les films des autres, je crois, ou en tout cas pas de cette façon. Je réalise que c’est quelque chose que je cherche. Avec Les faux tatouages, je voulais aussi faire la comédie romantique que je n’avais pas encore vue.

Le film «Nadia, butterfly» sera présenté le mercredi 16 septembre en ouverture du FCVQ Photo : gracieuseté Festival de cinéma de la ville de Québec

Pensez-vous pensez que votre passé de nageur vous a donné des outils pour devenir cinéaste?

P.P. : En effet, j’ai nagé au niveau national. Pendant longtemps, j’étais un nageur plus qu’un artiste, mais nager, c’est presque une job à temps plein; toute ta vie est centrée là-dessus! Mais oui, je pense que ça a influencé ma façon de réaliser, je l’ai compris en faisant ce film. Des fois, c’est un peu le même côté kamikaze : je pense à des effets de réalisation qui doivent réussir le jour J, ça n’a pas le choix de marcher au moment où on le tourne.

Et je crois que je recherche cette adrénaline-là au tournage, celle qu’on a comme athlète au moment de la course. Quand on fait une course, il ne peut pas y avoir plusieurs prises!

Et quand on a filmé le 100 mètres papillon de Nadia, c’était pareil, il fallait le faire en une fois! Parce que si ça n’avait pas été bon, ça aurait pris peut-être une heure et demie pour qu’elle puisse retrouver l’intensité nécessaire, et ce n’était pas possible.

Nadia Butterfly, de Pascal Plante Photo : Maison 4:3

Pourquoi le choix de Katerine Savard pour interpréter Nadia?

P.P. : Je l’ai écrit sans avoir personne en tête, mais Katerine s’est imposée lors du processus. Elle faisait partie des athlètes olympiques à qui j’ai fait lire le scénario, pour avoir des commentaires tant sur l’aspect olympique que sur l’aspect humain et émotif. Il fallait que ce soit crédible, d’autant qu’on recréait déjà un monde olympique qui n’existe pas!

Et au fil des rencontres avec Katerine, j’ai bien vu qu’elle avait quelque chose, même si elle est beaucoup moins taciturne que le personnage, qu’elle est beaucoup plus hop la vie!

C’est presque contre-intuitif comme choix. Mais rapidement en discutant avec elle, en regardant ses entrevues, j’ai bien vu qu’elle avait des émotions à fleur de peau, une vraie fragilité. Tu pèses sur un piton et ça sort (rires). Et puis, même si j’avais pris une actrice et lui avais demandé de s’entraîner, Nadia n’aurait pas pu nager le papillon! Ça ne s’apprend pas en six mois! Dès le début de l’écriture, je savais que je voulais une vraie nageuse.

Nadia Butterfly, de Pascal Plante Photo : Maison 4:3

Le monde de la natation a été peu exploré par le cinéma. Ce qui est étonnant, tant c’est un univers foncièrement cinématographique…

P.P. : Plusieurs films utilisent l’eau, et la natation, comme Bleu, de Kieslowski, mais on est toujours dans la métaphore. J’ai l’impression que ça n’a pas été filmé du point de vue compétitif. Alors que les possibilités esthétiques que ça donne, pour ce qui est tant de l’image que du son, sont énormes. Dans un de mes courts, Blonde aux yeux bleus, je m’étais permis d’aller vers un peu plus de magie, et j’avais aimé ça.

Et là, j’ai aussi eu envie d’étayer le langage cinématographique, quitte à être maladroit. On voulait se gâter et cet univers permettait ça!

Et puis j’aime beaucoup le naturalisme, mais Kechiche ou les Dardenne existent déjà! Et j’aime ça, les films indie bizarres où on chante du Britney Spears sans aucune raison comme chez Harmony Korine, ou ce que font Andrea Arnold, dans American Honey, et Sean Baker, dans Florida Project. J’aime cet expressionnisme qui va au-delà du naturalisme brut.

Nadia, Butterfly, en salle le 18 septembre. La bande-annonce (source : YouTube).