D’où vient Discorde?

En 2012, un film sensible et énergique, pessimiste et lyrique, débarquait sur les écrans pour mieux surprendre les cinéphiles. Mais s’il créait son propre reflet dans leur imaginaire, Discorde ne vient pas de nulle part. La preuve.

Discorde, de Rufus Norris Photo : BBC Films

Une touche de réalisme social à la Ken Loach

Est-ce une malédiction pour le cinéma britannique? Peut-être. Reste qu’aucun jeune cinéaste local ne semble capable de s’émanciper des leçons de dignité, de droiture et de noblesse que tire Ken Loach du réel depuis le début. Dans Discorde, ce sera la même chose, mais à travers le portrait d’une petite fille, prise entre ses bouleversements à elle et les violences quotidiennes du quartier populaire où elle habite.

Un récit d’initiation particulier à la Andrea Arnold

Dans Discorde, c’est durant l’été qu’on commence à suivre Skunk, une jeune diabétique aux portes de l’adolescence, tout juste avant son entrée au collège. Mais comme chez Arnold (Fish Tank), c’est avec ce même mélange saisissant de sensualité et de rugosité, de douceur formelle et de rudesse de fond qu’on l’observera, au gré de ce récit d’initiation, perdre un peu plus d’innocence à chaque affrontement que la vie la forcera à avoir.

L’empathie sans excès d’un Mike Leigh

Dans Discorde, les personnages (Skunk, mais aussi son père, son grand frère, son professeur, son aspirant amoureux, son voisin malade pris pour souffre-douleur par trois jeunes filles…) sont des marginaux. Mais comme chez Mike Leigh, ils sont regardés dans toute leur complexité : ni bons ni méchants, simplement humains. Comme chez Mike Leigh aussi, cette absence de manichéisme vient des formidables actrices et acteurs choisis par Norris, à commencer par Eloise Laurence, Tim Roth et Cillian Murphy, dont les performances multiplient les enjeux de réflexion, notamment à propos de la difficulté, bien réelle, que l’on peut avoir à simplement devenir un adulte.

Sans jugement, mais sans complaisance non plus, Discorde parvient alors à faire naître quelque chose de précieux : une empathie qui touche droit au cœur.



Discorde, le 19 septembre, à 2 h 41, sur ICI Télé. La bande-annonce (source : YouTube)