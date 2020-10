Le trésor d’ICI Tou.tv : Tout pour la musique, de Bo Burnham

Autant le dire tout de suite, Tout pour la musique (Hearts Beat Loud) n’est pas le genre de films à gagner des Palmes d’or ou des Oscar. Et pour dire plus, Tout pour la musique n’est même pas le genre de films, petits et précieux, destinés à devenir cultes.

Non, Tout pour la musique est plutôt le genre de films-douillettes, dont on se couvre les soirées fraîches d’été, qui rassurent autant qu’ils enveloppent, et c’est très bien comme ça aussi.

Petite comédie au cœur tendre, Tout pour la musique, c’est d’abord une histoire, peut-être rebattue et sans réelle surprise, mais douce et incarnée par des personnages humains, simples et bienveillants. Frank, le père, qui est veuf depuis que sa femme a eu un accident de vélo et travaille dans un magasin de musique à Brooklyn, dont il ne peut plus payer le loyer. Ensuite, Sam, sa fille, une jeune femme sur le point de partir étudier la médecine à Los Angeles, mais qui, douée en plus pour la musique, se laisse porter par la passion de son père, tellement qu’elle et lui enregistreront ensemble un morceau qui se fera remarquer grâce à la magie d’Internet. Gravitent autour du duo la propriétaire de la boutique (formidable – comme toujours – Toni Collette), qui ne laisse pas Frank indifférent, et Rose, artiste et amoureuse de Sam.

Tout pour la musique, de Bo Burnham Photo : TVA Films

Puis, il y a encore la musique. Véritable cœur battant du film, elle enrobe le récit, ne quittant jamais les rivages d’un indie-rock moelleux et sympathique, et donne le rythme, tranquille et émotif, à ce récit qui redonne ses lettres de noblesse au premier degré.

Car oui, la tendresse et les toutes jolies émotions dont chaque image déborde se manifestent avec candeur, gentillesse. Les blessures toujours pas cicatrisées, les coups durs de la vie? Ils sont là, bien sûr, mais comme amortis, sans que cela soit pour autant néfaste ou guimauve.

La légèreté maîtrisée, au cinéma, a parfois des vertus insoupçonnées, ceux d’un conte de fées, ici donc dans sa version musicale, sensible et modernisée.

Porté par le charismatique Nick Offerman et Kiersey Clemons – découverte dans le formidable et tonique film d’ado Dope – dont le joli brin de voix séduit, mis en musique par Keenan DeWitt (notamment compositeur pour les films un rien plus sophistiqués d’Alex Ross Perry, comme Her Smell), et réalisé par Brett Halley sans fausse note, Tout pour la musique réconcilie nostalgie et espoir. Avec juste la bonne dose de sucre, la relation père-fille qui est au cœur de ce film le rend bel et bien douillet.





Tout pour la musique sur ICI Tou.tv Extra. La chanson-thème du film (source : YouTube)