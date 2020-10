Gerry: la scène préférée de Nathalie Petrowski

En 2011, le cinéma québécois s’attaquait à un mythe, rien de moins, en entreprenant de romancer la vie de l’intense et immense Gerry Boulet. Devant la caméra d’Alain DesRochers ainsi que sous la plume de Nathalie Petrowski et les traits de Mario Saint-Amand, la légende revit, de ses débuts avec Les gants blancs au triomphe d’Offenbach, en passant par la rencontre de Pierre Harel et les années de dérive.

Gerry d'Alain DesRochers Photo : Les films Séville

Pour mieux évoquer Gerry, la scénariste Nathalie Petrowski a choisi et commenté pour nous l’extrait préféré de son scénario.

Scène de L’hymne à l’amour, commentée par Nathalie Petrowski

J’ai choisi cette scène, qui se déroule en principe en France (en pratique dans les Laurentides), parce qu’à mes yeux, elle résume la personnalité de Gerry Boulet, à la fois sa conscience de ses origines modestes, mais aussi son amour des beaux textes, sa fierté d’être qui il est et son absence de complexes face à la France et à sa culture.

On m’avait raconté qu’en entreprenant de chanter L’hymne à l’amour, d’Édith Piaf, Gerry avait décidé qu’il ne changerait pas une virgule au texte et qu’il l’interpréterait comme l’interprétait la grande Piaf, quitte à susciter des moqueries. J’aimais l’idée que malgré son côté macho, Gerry était prêt à se faire teindre "en blonde" pour une chanson et sans que cela menace le moindrement sa virilité.

À travers les nombreuses réécritures du scénario, c’est une des rares scènes qui est demeurée telle qu’elle et telle que je l’avais imaginée au départ. Je n’étais pas présente au tournage de cette scène et je n’avais aucune idée de qui interpréterait le technicien français. J’ai été heureuse d’apprendre, des années plus tard, qu’il s’agissait d’un premier rôle au cinéma pour nul autre que Mani Soleymanlou, un acteur et auteur que j’aime beaucoup. Quant à Mario St-Amand, il interprète la scène avec un heureux mélange d’insolence et d’aplomb qui auraient sans doute beaucoup plu à Gerry.



Gerry, sur ICI Télé, le vendredi 17 juillet à 19 h 30. La bande-annonce (source : YouTube)