Les étranges habitants du monde de Delicatessen

En 1991, Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet (le futur père d’Amélie Poulain) perturbent le tranquille ronron du cinéma français en signant leur premier film ensemble, Delicatessen, une romance macabre complètement unique mêlant rétrofuturisme, science-fiction burlesque et angoissante, et mise en scène osant la stylisation la plus folle (des cadrages aux lumières, signées Darius Khondji avant qu’il ne devienne le directeur photo de Woody Allen et de Michael Haneke!). Le tout dans un immeuble décrépi, au milieu de nulle part, plongé dans une nuit orangée constante, où se croisent toutes sortes de personnages affamés, plus barrés les uns que les autres. Une réussite notamment saluée par quatre César (meilleur premier film, meilleur scénario, meilleur décor, meilleur montage).

Mais qui sont les habitants de Delicatessen?

Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro Photo : Malofilm

Le boucher (Jean-Claude Dreyfus)

Il tient la boutique au bas de l’immeuble, là où tous les habitants viennent chercher leur "viande" que cet homme brutal, franc et pessimiste prend un malin plaisir à découper avec sa machette aiguisée. Monstre sanguinaire aux stratagèmes insensés ou simple marchand profitant d’une situation? L’interprétation maintient le trouble.

Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro Photo : Malofilm

Julie, la fille du boucher (Marie-Laure Dougnac)

Aussi blonde et délicate que son père est massif et gueulard, elle vit comme une souris timide en haut de l’immeuble. Joueuse de violoncelle, elle est myope comme une taupe, mais est aussi la seule capable de voir avec les yeux du cœur.

Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro Photo : Malofilm

Louison (Dominique Pinon)

Ancien clown, joueur de scie musicale, apparemment incapable de penser à mal et végétarien, Louison se fait engager comme homme d'entretien de l’immeuble, sans toutefois réaliser que ce qui est attendu de lui n’est pas tout à fait viable. Mais grâce à Julie, et à son fidèle Australien, un couteau boomerang, son avenir se révélera moins sombre que prévu.

Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro Photo : Malofilm

Les frères Kube (Jacques Mathou et Rufus)

Robert et Roger se ressemblent, vivent ensemble et font le même métier : fabricants de boîtes à vache. Mais l’un adore l’odeur de la colle, l’autre la déteste. Et ensemble, ils confirment le dicton « Le diable est dans les détails ».

Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro Photo : Malofilm

Mademoiselle Plusse (Karin Viard)

Gironde et toujours bien mise, fan d’horoscope et un brin vulgaire, elle est l’amante du boucher. Mais surtout, elle est la propriétaire de ce lit dont les ressorts grincent et constituent le fond sonore dela scène la plus célèbre de Delicatessen. À noter, il ne s’agissait que du deuxième rôle joué par Karin Viard.

Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro Photo : Malofilm

Marcel Tapioca (Ticky Holgado)

Un rien voleur, inventeur farfelu, il vit avec sa femme, sa belle-mère qui tricote et ses deux enfants bien turbulents dans un tout petit appartement. Mais surtout, il essaie toujours 1001 combines pour enfin trouver les sous qui lui manquent pour payer leur loyer. Et toutes les solutions sont envisagées.

Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro Photo : Malofilm

Aurore et Georges (Silvie Laguna et Jean-François Perrier)

En apparence, tout va bien pour ce couple d’aristocrates décatis. Mais alors que Georges ne quitte plus sa robe de chambre en soie bourgogne, Aurore, elle, invente des mécanismes de plus en plus sophistiqués pour réussir son suicide, sans que cela ne fonctionne jamais.

Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro Photo : Malofilm

Monsieur Potin (Howard Vernon)

Plutôt âgé, l’homme vit dans la cave, à moitié remplie d’eau, en compagnie de grenouilles et d’escargots qu’il n’hésite pas à sacrifier lorsque la faim se fait pressante.

Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro Photo : Malofilm

Les Troglodytes

Cachés dans les égouts, munis de frontales, vêtus de caoutchouc, ils se surnomment les hors-la-loi. Pourquoi exactement? Personne ne le sait vraiment. Car ils ne sont peut-être qu’une histoire pour faire peur aux habitants…



Delicatessen, sur ICI Télé le vendredi 17 juillet, à 0 h 50. La bande-annonce (source : YouTube)