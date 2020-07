Suspect numéro un : Daniel Roby à la défense du journalisme d’enquête

Un junkie pris malgré lui dans une sombre histoire de trafic d’héroïne entre la Thaïlande et le Canada, un policier qui cherche à frapper un grand coup et un journaliste, nouvellement père, bien décidé à tirer tout celaau clair : voilà les trois histoires – inspirées de la vraie histoire d’Alain Olivier – que raconte Daniel Roby (Louis Cyr, Funkytown, Dans la brume…) dans Suspect numéro un, son premier film en anglais dans lequel action pure rime avec affirmation de l’importance du journalisme.

Nous l’avons rencontré.

Suspect numéro un, de Daniel Roby Photo : Laurent Guerin

La sortie de votre film, prévue en avril, a été repoussée, mais il est le premier film québécois à prendre l’affiche après plus de 100 jours de fermeture. Comment le vivez-vous?

Daniel Roby : À la mi-mars, lorsque la décision a été prise de tout repousser, j’ai bien vu l’ampleur des discussions quotidiennes sur le virus, et à quel point c’était sérieux. Et je me suis dit que c’était bien mieux d’attendre que l’espace mental des gens soit disponible pour parler d’autre chose. Je ne voulais pas qu’on essaye de sortir le film pendant cette période, en ligne.

Je voulais le grand écran, puisque je savais aussi que le film n’en est pas un de pur divertissement : c’est un regard sur un abus de pouvoir, l’importance de la liberté de la presse; une réflexion qui, je crois, demande qu’on puisse avoir un peu l’esprit à ça. Maintenant, est-ce que les gens seront prêts à retourner en salle? Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu’il y a des gens comme moi qui le sont.

Je pense qu’avec les mesures de distanciation, il y a moins de chances que j’attrape le virus dans une salle qu’à l’épicerie! Mais chacun a sa zone de confort. Nous, on sort le film, et ceux qui ont le goût d’y aller ont un choix québécois et la possibilité d’entendre parler d’un autre sujet que le virus, sans diminuer l’importance de la pandémie!

Suspect numéro un, de Daniel Roby Photo : Laurent Guerin

C’est aussi un film sur lequel vous travaillez depuis 2007! Et un des sujets qu’il aborde – l’importance du journalisme d’enquête – est devenu d’autant plus important au fil des années…

D.R. : Assurément. En fait, je crois que j’étais un peu naïf, parce que c’est en lisant sur cette histoire et en assistant au procès fait par Alain Olivier au gouvernement en 2008 que j’ai vraiment réalisé l’importance de ce journalisme, de ce contre-pouvoir essentiel dans nos démocraties.

On l’avait vu dans plusieurs autres films : Spotlight, Les hommes du président… Mais ce sont toujours des films ancrés aux États-Unis. C’est comme si, dans nos têtes, on se disait: "C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est important". Mais là, avec l’histoire d’Alain Olivier, un Québécois s’est retrouvé coincé dans une histoire nébuleuse qui l’a fait finir en prison en Thaïlande, et sans ce journaliste canadien, il serait mort là-bas!

Je trouvais ça important qu’on en parle. Cela dit, cette prise de conscience, je l’ai eue juste avant que la menace au journalisme en général, causée par Internet, la disparition des journaux imprimés et de revenus, soit avérée et que l’on finisse par devoir se demander c’est quoi, une source d’information de confiance!

L'acteur Josh Hartnett, vedette hollywoodienne du début des années 2000, revient à ses premières amours avec le film de Daniel Roby. Photo : Laurent Guérin

Aux côtés d’Antoine-Olivier Pilon, c’est Josh Hartnett (que l’on découvrait en 1999 dans Virgin Suicides) qui interprète Victor Malarek. Le rôle lui permet de révéler une sensibilité et un charisme évident, mais il reste un choix surprenant.

D.R. : Je suis d’accord, je le trouve différent dans ce rôle par rapport à ceux dans lesquels on l’avait vu. Il a créé quelque chose de nouveau. Il faut dire qu’il a vieilli depuis Black Hawk Down ou Pearl Harbor! Là, il a la quarantaine, il est plus mature et il dégage une autre énergie. Par contre, je n’avais pas forcément pensé à lui au départ, parce que, justement, j’avais l’image mentale du jeune acteur de ces années-là. Mais depuis maintenant quelques années, pour pouvoir boucler le financement d’un film canadien-anglais, il faut pouvoircompenser une portion que Téléfilm ne finance pas par des ventes internationales. Or, ces ventes se font principalement sur une chose : la distribution. Il fallait donc que les acteurs choisis aient ce déploiementinternational, tout en ayant conscience qu’on avait un budget limité de film indépendant et que je ne suis pas un réalisateur qui a gagné un oscar (rires). Dans le cas de mon film, c’est entre autres ce qui explique pourquoi le processus a été si long.

Mais à un moment, le nom de Josh est arrivé sur la table, et je l’ai vu avec ses cheveux longs, sa barbichette, il m’a fait penser au vrai Victor Malarek, avec ce côté rebelle et l’âge approprié. Ça a piqué ma curiosité. Et quand on s’est rencontrés, ça a cliqué. Dans les cinq premières minutes, il m’a dit : « Ça fait quatre ans que je cherche un personnage comme ça. »

Il avait quitté le cinéma hollywoodien volontairement après avoir refusé Superman Returns, il faisait un retour dans le cinéma indépendant après une certaine remise en question, ce qui n’est pas si facile.

Suspect numéro un, de Daniel Roby Photo : Les films Séville

Une distribution de haut calibre, trois histoires, un tournage au Canada et en Thaïlande : est-ce que vous diriez que Suspect numéro un est votre film le plus ambitieux?

D.R. : Chaque film a été une montagne énorme à franchir! La peau blanche, c’était un premier film, avec toutes les difficultés que cela comporte; Funkytown, un film d’époque bilingue, des droits musicaux à acheter; Louis Cyr, c’était l’époque et plus de 300 effets visuels, et Dans la brume, ça aurait pu coûter 50millions! Mais pour ce qui est de l'ambition, c’est vrai que ce n’est pas pour rien que ça fait 13 ans que je travaille à Suspect numéro un. Cela dit, j’ai gagné en expérience, je connais mieux mon média, je m’entoure d’une équipe que je connais déjà, et il y a plusieurs obstacles que j’avais rencontrés avant et que j’ai pu éviter cette fois-ci.

Par contre, c’est mon plus petit budget depuis La peau blanche! J’ai réinvesti entièrement mon cachet de réalisateur dans le film pour pouvoir compléter le financement. Je tenais vraiment à faire ce film.

Il faut dire que la préparation a en plus eu lieu alors que le marché du cinéma indépendant mondial s’effondrait, notamment sous la pression de Netflix… Je suis tombé dans les craques du plancher de cette époque et j’ai eu l’impression que, tous les mois, il y avait une nouvelle raison pour que la production abandonne le tournage de ce film! Je dirai donc que oui, c’est le plus ambitieux en matière de persévérance et de résilience! Mais quant à sa fabrication, au contraire, ça a été un des plus faciles. Mon équipe, madistribution… j’ai vraiment été chanceux.



Suspect numéro un, en salle le 10 juillet. La bande-annonce (source: YouTube).