Le trésor d’ICI Tou.tv : Le redoutable, de Michel Hazanavicius

Il est aujourd’hui une légende, seul cinéaste encore vivant de la mythique Nouvelle Vague, auteur de films-jalons dans l’histoire du cinéma (à lui seul, À bout de souffle mériterait quelques chapitres!). Mais en 1967, Jean-Luc Godard est peut-être même plus que ça : une vraie star. Pourtant, rapidement, tout va dégringoler : son film, La Chinoise, tourné avec sa jeune fiancée Anne Wiazemsky, déplaît, le Festival de Cannes est annulé alors que Mai 68 retentit et la lune de miel entre le jeune cinéaste et le succès pâlit.

C’est à ce moment précis que Michel Hazanavicius, avec Le redoutable, attrape Jean-Luc Godard, cet entre-deux entre la gloire et la chute.

Peut-être parce que cette situation de créateur en crise, Hazanavicius la connaît? Après l’immense succès de son oscarisé The Artist, son film suivant, The Search, a en effet déçu pour dire le moins. En adaptant le livre Un an après, d’Anne Wiazemsky, il se reconnaît sûrement un peu dans ce portrait de Godard, aimé, adulé, porté aux nues, puis rejeté avec la même force…

Le redoutable, de Michel Hazanavicius Photo : MK2 Mile-End

Mais heureusement l’introspection ne submerge pas Le redoutable. Et le film amuse surtout par son approche visuelle, sans cesse en mouvement, n’hésitant pas à jouer de ralentis, d’inclusion de séquences en noir et blanc, de narration hors champ, d’intertitres ou de mises en abyme franchement amusantes (comme cette scène où Anne et Jean-Luc, nus, parlent ensemble de la nécessité ou non de jouer nu au cinéma!).

Plus un film de jeux formels que de récit, ce Redoutable? Oui, probablement. Car si les grands mots ("révolution", "liberté", "morale") sont dégainés, Hazanavicius se concentre surtout sur cette question :

comment traduire la personnalité flamboyante, complexe, marquée à la fois d’arrogance et de manque de confiance, de Godard en images?

Et il trouve un allié de taille pour cette entreprise : son acteur Louis Garrel (à ses côtés, c’est Stacy Martin qui joue sa compagne, plus effacée). Donnant toute une performance, le comédien s’approprie en effet le mythe en adoptant son chuintement si particulier et ce rythme de diction unique qui rendent alors son jeu troublant de mimétisme. Redoutable, en effet!





Le redoutable sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)