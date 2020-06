L’archive du mois : Vittorio Gassman dans l’émission Aujourd’hui en 1964

Il y a 20 ans exactement que Vittorio Gassman décédait, à Rome.

Acteur formidablement éclectique, aussi à l’aise dans les comédies populaires que dans les films plus exigeants, fondateur du Théâtre populaire italien, il a assurément incarné l’esprit d’un certain cinéma italien, mené par des artistes aussi fantasques que politiques et sentimentaux.

De Riz amer, Le pigeon (qui va révéler le sens comique de ce grand acteur de théâtre), Guerre et paix et Nous nous sommes tant aimés aux films de Dino Risi (L’homme aux cent visages, Le fanfaron, Les monstres…), il a promené son charisme et son talent de caméléon de Cinecittà à Hollywood, devenant peu à peu un véritable monstre sacré du cinéma.

En 1964, l’émission Aujourd’hui le recevait pour un magnifique entretien – entièrement en français – où il avait évoqué entre autres son rapport au théâtre et son regard sur les maîtres Fellini et Antonioni.