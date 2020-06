Le trésor d’ICI Tou.tv : À la recherche de Garbo, de Sidney Lumet

Accomplir un dernier rêve avant de mourir. L’idée est tellement galvaudée qu’elle en est devenue un cliché. Pourtant, c’est elle qu’a explorée Sidney Lumet, en réussissant ce joli petit film tantôt enlevant, tantôt touchant, toujours plein de charme et d’une personnalité folle.

Le dernier fantasme avec le grand saut… Pour Estelle (merveilleuse Anne Bancroft), il est à la fois simple et inaccessible : rencontrer son idole, Greta Garbo, dont tout le monde sait qu’elle vit recluse et cachée de tous.

Mais Estelle n’est pas une fan ordinaire : de la Divine, elle aura surtout retenu l’indépendance d’esprit, la noblesse, la liberté. Au point que cela lui a fait vivre sa vie sur un rythme de pasionaria, comme une Jane Fonda puissance mille. Oui, Estelle est du genre à grimper sur un échafaudage pour aller dire leurs quatre vérités à des ouvriers sifflant et harassant des jeunes femmes dans la rue!

À la recherche de Garbo, de Sidney Lumet Photo : United Artists

Force de la nature et caractère bien trempé ne rendent malheureusement pas invincible. Et Estelle est bel et bien condamnée par une tumeur au cerveau. Alors son fils, aussi timide qu’elle est forte en gueule, bien tristement marié (à une femme que Carrie Fisher s’amuse visiblement beaucoup à incarner), décide de lui accorder son souhait et part à la recherche de Garbo, avec 1001 stratagèmes en tête.

Oui, cela pourrait paraître cliché. Et pourtant, pas une seconde À la recherche de Garbo ne tombe dans ces pièges sentimentaux ou condescendants qui transforment les beaux récits en guimauve. Au contraire, À la recherche de Garbo parvient à rester lumineux d’un bout à l’autre, larmes comprises.

Bien sûr, que derrière la caméra se tienne le grand Sidney Lumet (12 hommes en colère, Serpico, Network…) n’y est probablement pas pour rien dans le sentiment de découvrir un de ces petits films passés inaperçus, mais dont la joliesse candide et l’esprit progressiste ont formidablement traversé le temps.

Conditions de vie des infirmières immigrées, droit des femmes à ne pas être harcelés, relation entre la population afro-américaine et la police, portrait de femme intègre et haute en couleur? Oui, dès 1984, chez Sidney Lumet, qui filme tout si bien et avec tant d’attention qu’il donnerait de l’humanité et de la personnalité à un cactus, tout était déjà là.

Comme l’est aussi bien sûr le plus intemporel et le plus sincère des sentiments, mis en scène avec une tendresse pas un instant feinte et qui traverse de part en part ce film si agréable : l’amour qu’un fils porte à sa mère, malgré tout.

Un extrait (source : YouTube)

