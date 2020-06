Adam Sandler dans Ivre d’amour : ou quand les acteurs comiques nous font pleurer

C’est un classique dans la carrière d’un ou d'une comique. Décrocher ce rôle sérieux nécessaire à prouver qu’il ou elle est plus qu’une machine à rires. Gagner cette crédibilité qui permet de remporter des Oscars. De Will Ferrell à Louis Morissette, les tentatives ont été nombreuses. On passe en revue quelques-uns des changements de registre les plus réussis.

Adam Sandler dans Ivre d’amour (Paul Thomas Anderson, 2002) : la mélancolie du potache

Quelque part entre une référence à Jacques Tati et une autre aux grandes comédies musicales, le génial Paul Thomas Anderson (Phantom Thread) crée un écrin romantique en 2002 pour… Adam Sandler, en lui écrivant sur mesure ce rôle de célibataire dépressif et malhabile dont la vie va changer après un concoursorganisé par une marque de puddings et sa rencontre avec deux blondes. Surprenant? C’est le moins qu’on puisse dire, tant l’acteur, plus connu pour la lourdeur de ses gags bas de gamme, révèle un talent inouï pour le malaise, le doux-dingue, le décalage en technicolor. Face à la délicieuse Emily Watson et à l’impérial (et regretté) Philip Seymour Hoffman, il est cet antihéros attachant et agaçant jusqu’au bout des ongles, entre sensibilité extrême et bizarrerie tristounette.

Tchao Pantin, de Claude Berri Photo : Les films Séville

Coluche dans Tchao Pantin (Claude Berri, 1983) : le clown qui pleure

En 1983, lorsque Claude Berri adapte un roman d’Alain Page et confie à la star de l’humour hexagonal, Coluche, ce rôle de pompiste de nuit dont un ami et protégé est assassiné, il ne se doute pas que la rencontre entre la force comique du premier et l’épaisseur tragique du récit fera tant d’étincelles. Lauréat logique du César du meilleur acteur cette année-là, Coluche dévoile une intensité et une profondeur insoupçonnées jusque-là et fait vibrer les cordes sensibles dans toutes les chaumières. Une prestationinoubliable et qui s’est même transformée en cliché : celui voulant que tout acteur comique finisse par faire son Tchao Pantin.

I Smile Back, d'Adam Salky Photo : Broad Green Pictures

Sarah Silverman dans I Smile Back (Adam Salky, 2015) : les démons derrière le rire

En 2015, le film réalisé par Adam Salky est à peine sorti sur les écrans. Il faut dire que tel qu’en lui-même, ilne fait pas partie de ces œuvres mémorables. Mais, et c’est pour cela qu’il faut tout de même, si possible, y jeter un coup d’œil, il reste en mémoire grâce à l’étonnante Sarah Silverman. Connue pour ses monologues comiques corrosifs et son humour sans foi ni loi, la comédienne s’y révèle très touchante, à nue, dans ce rôle de mère au foyer nantie qui noie son mal-être dans l’alcool, la drogue et le sexe. Présente dans chaque plan de cette descente aux enfers, l’interprétant sans fards, Silverman témoigne d’une densité et d’une sensibilité aussi inattendue que réellement bouleversante.

Le cercle rouge, de Jean-Pierre Melville Photo : Sony Pictures

Bourvil dans Le cercle rouge (Jean-Pierre Melville, 1970) : le masque de fer

Avant-dernier film du génial inventeur du film noir à la française, Jean-Pierre Melville, Le cercle rouge sera aussi le dernier de Bourvil, mort quelque temps après la fin du tournage. C’est comme un dernier hommage rendu à ce génie de la comédie, une dernière fenêtre ouverte sur l’étendue de son talent, entre humilité populaire et lassitude tragique. Dans Le cercle rouge, il joue l’inoubliable commissaire Mattei, qui tente d’empêcher un trio de malfrats (Alain Delon, Gian Maria Volonte et Yves Montand) de commettre le hold-up du siècle. Un polar d’une pureté extraordinaire, d’une intensité folle, porté par des acteurs littéralement au sommet de leur art. Bourvil, tout particulièrement.

Foxcatcher, de Bennett Miller Photo : Métropole Films

Steve Carell dans Foxcatcher (Bennet Miller, 2014) : le rire infernal

Après Capote ou Moneyball, le sobre Bennett Miller évoque l’histoire tout à fait vraie de John DuPont, riche mécène qui se met en tête d’entraîner et de financer une équipe de lutte en vue des Jeux olympiques de Séoul en 1988. Mise en scène austère, récit tendu, refus de l’artifice, mais vraie surprise du côté de la distribution, puisque Miller y transforme Mark Ruffalo et Channing Tatum en lutteurs, mais surtout Steve Carell, en milliardaire mal dans sa peau, dans un rôle au départ prévu pour Gary Oldman, mais quel’insupportable patron de The Office, version américaine, avec faux nez et coiffure idoine, pare d’une aurainquiétante particulièrement anxiogène.



