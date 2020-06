Qui sont les étoiles de Grande Ourse - la clé des possibles?

2005. Le Québec se prend de passion pour le surnaturel grâce aux deux saisons d’une série aussi originale que palpitante : Grande Ourse. Cinq ans plus tard, le cinéaste Patrice Sauvé et le scénariste Frédéric Ouellet en présentaient la version long-métrage, un rare processus d’inspiration (puisqu’il ne s’agit pas d’une suite de la série, mais d’un récit autonome) dans notre cinéma, en plus d’offrir à ce dernier une non moins rare incursion dans l’horreur et le fantastique.

Nouveaux personnages, retour d’habitués et univers parallèle : (re)découvrons les principaux héros de Grande Ourse, la clé des possibles.

Grande ourse, la clé des possibles, de Patrice Sauvé Photo : Alliance Vivafilm

L’univers parallèle

Tous les personnages du film y ont leur double. Mais si le "vrai" monde où ils évoluent normalement est plongé dans une atmosphère grise, bleue et froide, l’univers parallèle, qu’ouvre la fameuse clé des possibles, est plutôt caractérisé par ses couleurs rouges et oranges vives, pour ne pas dire criardes.

Louis-Bernard Lapointe (Marc Messier)

À 56 ans, l’ex-journaliste vedette devenu consultant pour l’agence de détectives Troisième œil est toujours hanté par les malheurs qui arrivent à ceux dont il est proche et par les dons divinatoires dont il a hérités, sans le vouloir, d’une sorcière. Pour les besoins de l’intrigue, il sera tout de même bien content de pouvoir se balader dans un univers parallèle, là où il pourra trouver – en 12 heures – la clé de l’énigme lui permettant de libérer son ami Émile Biron.

Grande ourse, la clé des possibles, de Patrice Sauvé Photo : Alliance Vivafilm

Émile Biron (Normand Daneau)

Toujours affublé de sa vieille veste en cuir à grand col et de ses immenses lunettes, le détective aux remarques terre-à-terre reste le plus attachant et le plus drôle de cet univers. Comme une constante piqûre de rappel que les choses les plus ordinaires ne sont pas forcément les plus plates.

Gastonne Béliveau (Fanny Mallette)

Les cheveux sagement retenus par une barrette, en jupe plissée, l’ex-policière devenue détective privée aime autant sa vie que son Émile. Même si celui-ci la désespère par son terrible manque de romantisme.

Grande ourse, la clé des possibles, de Patrice Sauvé Photo : Alliance Vivafilm

Évelyne O’Neal (Maude Guérin)

La gironde propriétaire de la libraire située en face de l’agence Troisième œil n’est pas indifférente aux charmes de Louis-Bernard, une présence bienvenue dans la vie de cette femme qui elle-même se dit seule et au bord de la faillite.

La centenaire (Monique Mercure)

Livide, portant une grande cape noire, tenant toujours par la main un enfant blond et blême, elle incarne à elle seule la présence du surnaturel dans le film. Une présence particulièrement effrayante, d’ailleurs.

Grande ourse, la clé des possibles, de Patrice Sauvé Photo : C?line Lalonde

Le professeur Foucault et sa femme Christine (Frédéric Gilles et Gabrielle Lazure)

Spécialiste des mythes et des légendes, en particulier de celles concernant les clés permettant d’ouvrir les portes des univers parallèles à travers les siècles, le professeur, cloué dans un fauteuil roulant, donne des conférences sur le sujet, assisté de sa femme Christine. Mais tous deux en savent peut-être un peu plus que ce qui est publiquement dévoilé.

Grande Ourse, la clé des possibles, sur ICI Télé le vendredi 19 juin à 23 h. La bande-annonce (source : YouTube)