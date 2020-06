L’Antigone de Sophie Deraspe : l’héroïsme fait femme

Sacré meilleur film canadien au Festival de Toronto, choisi par le Canada pour le représenter aux Oscar et gagnant de six prix Iris, dont celui de meilleur film… Antigone a triomphé, ce qui est fort mérité. Car la relecture libre qu’offre Sophie Deraspe du classique de la tragédie grecque est de ces films uniques et galvanisants qui électrisent autant qu’ils chatouillent notre sens de la justice, de la morale, de l’intégrité. Le tout grâce à un petit bout de femme, étudiante modèle qui, face à une injustice, se tiendra debout, envers et contre tout.

Nous avons rencontré Sophie Deraspe.

Que vous permettait le lien avec l’Antigone de Sophocle et la tragédie classique? Plus de poids, de densité?

Sophie Deraspe : J’ai voulu garder le titre et les noms parce que, quand j’ai lu Antigone pour la première fois, ça m’a vraiment vivifiée.

J’ai eu un énorme coup de cœur pour ce personnage, une petite femme, jeune, qui n’a que sa force, sa dignité et son intégrité face à l’autorité toute-puissante. Ça me parlait énormément. Et même, ça me consolait d’un monde où les injustices règnent.

Et elle, même si l’on tente de l’amadouer en lui disant que ce serait mieux pour elle de reprendre le droit chemin, elle continue à croire que ce droit chemin, c’est celui qu’elle porte en elle. Savoir qu’un homme a pu écrire ça il y a plus de 2000 ans, réaliser que les revendications de la force féminine n’appartiennent pas qu’à notre époque, ça me console. Face à notre humanité, face à notre désir de valeurs plus grand que notre petit bonheur immédiat. Avec tout ça en tête, j’avais vraiment envie de garder la filiation.

Si l’histoire de l’art ne déborde pas d’héroïnes, le cinéma québécois en a peut-être encore moins. Est-ce qu’Antigone a aussi été pensée pour répondre à ce vide

S.D. : Pas de façon consciente. Mais par contre, comme j’expérimente le monde en tant que femme, il y avait peut-être quelque chose de naturel pour moi à m’attacher à une héroïne. Et puis, le fait qu’il y ait de plus en plus de réalisatrices va aussi permettre que l’on ait des personnages féminins de plus en plus diversifiés et complexes. Je dois dire qu’avant, je n’avais jamais pensé à écrire une héroïne, un personnage qui porte une grandeur. Peut-être parce que c’est un peu effrayant à écrire, que ça vient avec la peur de viser trop haut, de se prendre pour une autre. Il faut y aller un peu à l’aveugle. C’est ce que j’ai fait, pour ne pas avoir à me poser la question : est-ce que je saurais être digne d’Antigone? Sinon, je n’y serai pas allée!





Nahéma Ricci est simplement magnétique dans le rôle. Comment s’est passée cette rencontre avec elle?

S. D. : J’ai fait un casting sauvage et il y a eu 850 [dossiers], dans lesquels on demandait aux gens d’écrire un petit quelque chose en plus d’envoyer une photo! Je les ai tous lus!

Et dans son [dossier], je me rappelle, juste à la lecture, il y avait quelque chose. Elle avait écrit : « Je suis petite, mais je suis gaillarde. » J’avais beaucoup aimé ça!

Et c’est vrai qu’elle est comme ça : menue et pleinement là, qui n’a pas peur de fendre l’air. J’avais écrit une Antigone qui correspondait. Puis, en audition, ça n’a pas été immédiat. Elle a travaillé fort, je l’ai revue plusieurs fois et, comme je fais la direction photo aussi, je filmais mes auditions. Et c’est en la filmant, quand je cherchais, que j’ai réalisé : en elle, elle portait la possibilité du sacré, de le faire jaillir. On l’a travaillé, mais c’est ce qui lui était unique : elle avait le potentiel de devenir mythique!

Antigone est aussi une histoire d’immigration (elle et sa famille viennent d’Algérie). Comment avez-vous pensé la question de la légitimité à la raconter?

S.D. : Je me suis bien sûr posé la question. Subitement, avec SLĀV et Kanata, c’est devenu un enjeu majeur, et bien sûr, légitime. Au moment où c’est arrivé, je lisais tout et je me disais qu’il y avait vraiment matière à réfléchir des deux côtés. Et ma conclusion, ça a été qu’on ne peut pas agir en vase clos. On ne peut pas décider tout seul de raconter les histoires d’un autre. Mais après, comme artiste, on a le devoir de faire des ponts. Et si, grâce à ces ponts, des pôles peuvent se parler, je me sens légitimée de le faire. Dans le cas d’Antigone, je ne voulais pas raconter l’histoire des Kabyles, mais d’une jeune femme qui se met en opposition avec l’autorité, et qui risque de perdre ce qui nous tient ensemble : sa citoyenneté.

La question de l’immigration est arrivée comme ça, de l’envie de réfléchir à ceux que l’on peut menacer de perdre leur lien avec un État. Quand on est né ici, on ne s’en rend pas compte, c’est un acquis. Mais pour certains, avoir un passeport canadien, c’est majeur.

Après, j’ai pris des libertés quant à ma façon de dépeindre cette famille algérienne. La première étant qu’ils portent des noms grecs anciens! Et puis, en général, le cinéma de fiction fonctionne sur le principe de l’identification, on vit les émotions des personnages, on se met dans leur peau : c’est de l’empathie suprême. Aller ressentir les émotions d’un autre, on en ressort transformé, c’est le principe même de la catharsis des Grecs!

