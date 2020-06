Presque célèbre : le film musical à son meilleur

En l’an 2000, Cameron Crowe (Jerry Maguire) gagnait l’Oscar du meilleur scénario en racontant sa propre jeunesse, alors qu’adolescent fan de rock dans les années 70, il parvenait à se faire engager par le légendaire magazine Rolling Stones pour y devenir critique de musique et suivre un groupe en tournée. Le rêve.

Mais si le film, chaleureux, touchant et d’une nostalgie jamais pesante, perce à sa manière plusieurs secrets entourant le mythique monde du rock, en voici d’autres, eux, reliés directement au film!

Presque célèbre, de Cameron Crowe Photo : dreamworks/photofest

La plupart des personnages portent un nom fictif sauf…

Le plus mythique d’entre eux! Le légendaire critique Lester Bangs – celui qui aidera notre jeune héros à publier ses premiers articles – apparaît en effet dans Presque célèbre sous les traits d’un acteur à la hauteur de son mythe : le regretté Philip Seymour Hoffman. Rayon apparition, on notera aussi la présence de Jimmy Fallon, de Marc Maron ou de Jay Baruchel, autant de figures gravitant autour du groupe inventé pour les besoins de la cause, les Stillwater (même si le nom appartenait à un groupe existant). Mais on regrettera pour toujours ce personnage d’attaché de presse que Cameron Crowe a finalement décidé d’éliminer de son histoire, mais qu’il projetait d’offrir à David Bowie!

Presque célèbre, de Cameron Crowe Photo : moviestore/rex/shutterstock/Moviestore/REX/Shutterstock

Des souvenirs mythiques

Si le film invente bien sûr un récit, il puise sa matière dans la jeunesse même du réalisateur qui, adolescent, après avoir grandi auprès d’une mère farouchement anti-rock et culture pop (jouée par l’impeccable Frances McDormand), a publié un premier article dans Rolling Stones et suivi Led Zeppelin ou les Eagles lors de tournées américaines. C’est au jeune acteur Patrick Fugit (né neuf ans après l’année durant laquelle se situe l’histoire de Presque célèbre!) qu’est revenue la charge d’interpréter ce jeune homme en pleine découverte.

Presque célèbre, de Cameron Crowe Photo : Dreamworks

Groupies ou pansements?

Qui découvre le monde du rock dans les années 70 découvre aussi nécessairement le monde des groupies. Dans Presque célèbre, la plus motivée d’entre elles – et inspirée par la vraie Pennie Lane Trumbull – se nomme Penny Lane (jouée par Kate Hudson) et entretient une relation privilégiée – aux confins de la collaboration artistique – avec le groupe. Et c’est elle qui donnera cette leçon à l’aspirant critique : les groupies ne sont pas de simples fans, mais des « pansements » (la traduction ne rend pas justice au double sens du terme original « band aids »), passionnées de musique bien plus que de ceux qui la font. Quoi que…

Le dilemme du critique en ligne de mire

Au-delà de ses qualités certaines, Presque célèbre est aussi un des rares films à évoquer la réalité du métier de critique, en particulier ce dilemme fondamental : pour bien couvrir la réalité d’un groupe en tournée, il faut s’en tenir le plus près possible. Mais à force, cette proximité finit par diminuer l’acuité et l’objectivité nécessaires à un vrai regard critique! À trop se rapprocher de son sujet, on se brûle!

Presque célèbre, de Cameron Crowe Photo : Dreamworks

De grands noms de la musique à l’aide

Cameron Crowe s’est entouré du rockeur Peter Frampton et de sa femme de l’époque, Nancy Wilson (du groupe Heart), qui l’ont à la fois conseillé et ont composé plusieurs des chansons du faux groupe Stillwater, tandis que le guitariste de Pearl Jam, Mike McCready, les a jouées! Mais ce sont aussi Jimmy Page et Robert Plant, de Led Zeppelin, qui ont donné l’autorisation à Crowe d’utiliser quelques-unes de leurs chansons pour son film, sauf la plus que célèbre… Stairway to Heaven!





Presque célèbre, sur ICI Télé, le dimanche 14 juin, à 23 h 05. La bande-annonce (source : YouTube)