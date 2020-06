Gala Québec Cinéma 2020 : qui va gagner?

L’année cinéma aura assurément été celle des femmes. Enfin, les réalisatrices québécoises ont pu montrer ce qu’elles avaient dans la tête, et le résultat a été plus qu’à la hauteur des attentes, entre la folie douce d’une Monia Chokri, l’extrême sensibilité d’une Louise Archambault, l’héroïsme plein de panache de Sophie Deraspe ou l’humanisme sans mièvrerie de Myriam Verreault. Mais parmi tous leurs films, qui chacun vient prouver la formidable diversité de tons, de genres et de styles de notre cinéma, lequel pourra repartir couronné? On sort notre boule de cristal.

Kuessipan met en scène Sharon Fontaine-Ishpatao qu'on voit ici avec l'acteur Étienne Galloy. Photo : Max Films Media

Meilleur film : sont nommés

Antigone, de Sophie Deraspe

Fabuleuses, de Mélanie Charbonneau

La femme de mon frère, de Monia Chokri

Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault

Jeune Juliette, d’Anne Émond

Kuessipan , de Myriam Verreault

Mafia inc., de Podz

La compétition est rude! Entre succès critiques, de festivals ou publics, tous ces films ont pu se tailler une belle place dans l’imaginaire collectif. Mais puisque dans de tels cas, le cœur doit parler, nous donnerons le prix à Kuessipan, œuvre audacieuse et riche, intime et collective qui chronique le quotidien de deux jeunes filles dans une réserve, en réussissant autant une adaptation de haut vol (du récit de Naomi Fontaine) qu’un travail de direction (et de découverte!) d’actrices remarquable.

The Twentieth Century de Matthew Rankin Photo : Avec l'autorisation du TIFF/Avec l'autorisation du TIFF

Meilleur premier film : sont nommés

Mad Dog Labine, de Jonathan Beaulieu-Cyr et Renaud Lessard

Sympathie pour le diable, de Guillaume de Fontenay

Le vingtième siècle, de Matthew Rankin

Une balade en Outaouais, une virée guerrière à Sarajevo ou un délirant voyage dans l’histoire canadienne? Si chacun peut prétendre au prix, nous le remettons à Matthew Rankin, dont la singularité, la cinéphilie décalée et la création d’un univers puissant et singulier alors qu’il évoque la vie fantasmée de William Lyon Mackenzie King ont marqué cette année cinéma de sa différence géniale!

La femme de mon frère, de Monia Chokri Photo : Les films Séville

Meilleure réalisation : sont nommées et nommés

Monia Chokri, La femme de mon frère

Guillaume de Fontenay, Sympathie pour le diable

Sophie Deraspe, Antigone

Matthew Rankin, Le vingtième siècle

Myriam Verreault, Kuessipan

L’absence de Xavier Dolan dans cette catégorie en a surpris plusieurs. En effet. Mais manqueraient aussi, si nous étions honnêtes, Sophie Bédard Marcotte (L.A. Tea Time) ou Matthew Rankin (Le vingtième siècle), dont l’inventivité formelle avait de quoi séduire. Cela dit, parmi les nominations, personne ne démérite et le prix coifferait très bien les efforts de Monia Chokri, qui, pour une première fois, a épaté, en créant un univers décalé, vintage, drôle et mélancolique, au charme formel indéniable.

Antigone, de Sophie Deraspe Photo : ACPAV

Meilleur scénario : sont nommées et nommés

Louise Archambault, Il pleuvait des oiseaux

Jean Barbe, Guillaume de Fontenay, Guillaume Vigneault, Sympathie pour le diable

Sophie Deraspe, Antigone

Anne Émond, Jeune Juliette

Naomi Fontaine, Myriam Verreault, Kuessipan

Entre deux adaptations, notre cœur balance. Car tant Myriam Verreault que Sophie Deraspe auront fait preuve d’intelligence et d’inventivité en tirant la substantifique moelle d’œuvres complexes. Mais en l’adaptant à une réalité contemporaine, en faisant se fondre les contours d’une tragédie classique dans ceux de la question fort épineuse de l’immigration et surtout en inventant une figure d’héroïne moderne, Sophie Deraspe se sera assurément démarquée cette année.

Andrée Lachapelle et Gilbert Sicotte dans Il pleuvait des oiseaux Photo : MK2 Mile End

Meilleure interprétation féminine : sont nommées

Anne-Élisabeth Bossé dans La femme de mon frère

Anne Dorval dans 14 jours, 12 nuits

Léane Labrèche-Dor dans Le rire

Andrée Lachapelle dans Il pleuvait des oiseaux

Noémie O’Farrell dans Fabuleuses

On voit mal comment le prix échapperait à la regrettée Andrée Lachapelle. Fragile, émouvante, d’une douceur enfantine cachant à peine de profondes failles, elle pare son personnage de vieille dame devenant ermite en forêt d’une aura bouleversante. Mais le travail de Léane Labrèche-Dor, notamment dans la première scène guerrière du Rire, alors qu’elle fait partie d’un groupe de personnes condamnées d’une exécution, mériterait à lui seul plus qu’une mention.

Le comédien Gilbert Sicotte Photo : Radio-Canada/Carl Boivin

Meilleure interprétation masculine : sont nommés

Robin Aubert dans Jeune Juliette

Marc-André Grondin dans Mafia inc.

Patrick Hivon dans La femme de mon frère

Niels Schneider dans Sympathie pour le diable

Gilbert Sicotte dans Il pleuvait des oiseaux

À tout seigneur, tout honneur? Probablement. Car là encore, c’est bien Gilbert Sicotte, imposant de force tranquille, qui semble favori. À moins que Niels Schneider, impressionnant dans le rôle peu évident – car peu aimable et tête brûlée – du reporter de guerre Paul Marchand, ne séduise? Cela dit, on pourra regretter qu’une nomination ait échappé à Dan Beirne, impeccable de candeur perverse – ou le contraire – dans l’incomparable Le vingtième siècle. La compétition n’en aurait été que plus intéressante.

Antigone de Sophie Deraspe Photo : Courtoisie du TIFF/Courtoisie du TIFF

Révélation de l’année : sont nommées

Catherine Chabot, dans Menteur

Sharon Fontaine-Ishpatao, dans Kuessipan

Alexane Jamieson, dans Jeune Juliette

Nahéma Ricci, dans Antigone

Lilou Roy-Lanouette, dans Jouliks

Qu’on aura découvert, avec bonheur, de nouveaux visages dans notre cinéma cette année! Rien que cette nouvelle réjouit. Mais puisque c’est le jeu, remettons le prix à Nahéma Ricci, choisie après un casting sauvage, dont le charisme magnétique, la détermination incandescente et la fougue impétueuse ont irradié nos rétines, en Antigone réinventée.



Les prix Iris du Gala Québec Cinéma seront remis le 10 juin en deux parties : à 19 h sur le web et à 21 h dans l’émission Bonsoir bonsoir! pour les prix : meilleure actrice, meilleur acteur, prix du public et meilleur film, en compagnie de différents invités dont Christine Beaulieu, Paul Houde, Alanis Obomsawin, Guillaume Lambert, Anne-Élisabeth Bossé, Léane Labrèche-Dor, Noémie O’Farrell, Gilbert Sicotte et Patrick Hivon.