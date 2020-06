Fais-moi plaisir, d'Emmanuel Mouret : un film pour faire rimer amour et gentillesse

Un homme, des femmes et 24 heures où tout se nouera, se dénouera, se renouera, etc. La proposition est simple, et pourrait tourner aux clichés misogynes les plus éculés. Mais Emmanuel Mouret a, depuis les débuts (Vénus et Fleur, Changement d’adresse, Un baiser s’il vous plaît), fait sien l’art du décalage. En particulier temporel.

Car rares, pour ne pas dire plus, sont les cinéastes qui, aujourd’hui, s’aventurent encore sur le terrain du vaudeville et qui le font avec un sens de la dérision et de l’insouciance aussi assumé.

Pour ce Fais-moi plaisir, c’est autour du couple formé par Ariane et Jean-Jacques que Mouret organise ses marivaudages. Ils s’aiment, vivent ensemble, mais Jean-Jacques est du genre à plaire à ces dames. En particulier Élisabeth, la fille du président de la République, et Ariane, la femme de chambre de cette dernière. Grande âme, amoureuse résolue, Ariane décide alors de laisser carte blanche à Jean-Jacques.

Sur ce canevas d’une délicieuse légèreté, aux décors théâtraux aussi artificiels que raffinés et aux intrigues mondaines et canailles, Mouret retrouve alors son goût pour les fables sentimentales à la Éric Rohmer ainsi que celui des dialogues qui font mouche que ne renierait pas Woody Allen (et qui ici est partagé par ses actrices, Frédérique Bel, Déborah François et Judith Godrèche, visiblement ravies d’avoir de si belles perles à se mettre en bouche).

Mais plus inédit chez lui, c’est aussi du côté des maîtres de la comédie américaine qu’il lorgne cette fois.

Le Party de Blake Edwards / Fais-moi plaisir d'Emmanuel Mouret Photo : MGM Home Entertainement / K Films Amérique

En premier lieu, Blake Edwards.

Impossible de ne pas voir Mouret (qui joue également Jean-Jacques) en réincarnation, aussi maladroite et loufoque que son modèle, du Peter Sellers du Party.

Mais impossible aussi, devant le tonus de cette comédie vive et burlesque, de ne pas penser à Ernst Lubitsch, dont l’esprit, fait d’un ton incisif et d’un rythme ultradynamique, semble revivre sous nos yeux. Mieux encore, c’est également de Frank Capra et sa gentillesse candide (mais pas naïve) que semble s’être inspiré Mouret.

Dans des temps rongés par le cynisme, dans une cinématographie mondiale souvent plus préoccupée par l’ironie et le second degré, oui, Emmanuel Mouret fait figure d’hurluberlu un tantinet désuet. La gentillesse comme vraie originalité? Il fallait y penser.



La bande-annonce de Fais moi plaisir. Le film est à voir sur ICI Télé vendredi 12 juin à 23 h (source : YouTube)