Le trésor d’ICI Tou.tv : Et les mistrals gagnants, d’Anne-Dauphine Julliand

Ce sont cinq enfants, dont les prénoms auraient rimé avec avenir si la maladie n’avait pas frappé à leur porte et celle de leur famille. Ainsi, Ambre doit porter en permanence un petit sac à dos contenant une machine pour l’aider à respirer. Camille est chauve à cause d’un neuroblastome, tout comme Tugdual. Charles a la peau aussi fragile que du papier crépon, et Imad attend une greffe de reins…

Ce sont cinq enfants, que filme la documentariste Anne-Dauphine Julliand pendant un an, avec fluidité et habileté, et surtout en évitant tout pathos, toute guimauve, toute exploitation de la maladie pour faire pleurer dans les chaumières, mais aussi en parvenant à trouver un ton et une distance juste, qui n'est pas celle de l’observation clinique, glaciale, insensible.

Un miracle, tant son sujet est grave, intense, tragique.

Et les mistrals gagnants, d'Anne-Dauphine Julliand Photo : MK2 Mile End

Ce sont cinq enfants, que regarde sans froideur inutile ni sensiblerie obscène une cinéaste qui a perdu deux petites filles en raison de la maladie (ce qu’elle a raconté en 2011 dans son livre Deux petits pas sur le sable mouillé) et qui a choisi la voie intime et magnifique du cinéma direct pour se mettre à leur hauteur, les filmant avec beauté et brillance.

Ce sont cinq enfants, que l’on regarde jouer (« Quand on est malade, ça n’empêche pas d’être heureux », dira l’un d’eux), mais aussi dans les moments plus difficiles, et crève-cœur, comme lorsque le petit Imad, en pleine dialyse, ne peut retenir ses larmes de douleur.

Ce sont cinq enfants, d’une étonnante lucidité face à la sale maladie, adorables d’innocence dans leurs mots d’enfants encore purs, bouleversants en tous points.

Ce sont cinq enfants qui ne savent pas comment imaginer leur avenir. Et nous sommes des milliers à ne pas pouvoir retenir nos larmes devant ce film merveilleux de bienveillance et d’empathie.





Et les mistals gagnants sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)