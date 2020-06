 Gala Québec Cinéma 2020 : trois hommes qui nous ont émus (nommés ou oubliés)

On aura remarqué, bien sûr, que les femmes dominent le Gala Québec Cinéma de 2020, et ce n’est que normal. Toutefois, les clichés aussi auront eu la vie dure grâce à l’imaginaire de nos cinéastes cette année. Un homme, ça ne pleure pas? On vous prouve le contraire avec ces trois performances masculines bouleversantes.

Le comédien Gilbert Sicotte Photo : Radio-Canada/Carl Boivin

Gilbert Sicotte dans Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault (nommé pour l’Iris de la meilleure interprétation masculine – premier rôle)

C’est un chêne. L’image semble évidente tant le charisme imposant de Gilbert Sicotte envahit chaque plan du film Il pleuvait des oiseaux. En ermite, aux côtés de ceux incarnés par Rémy Girard et la merveilleuse Andrée Lachapelle, deux autres poids lourds, son personnage est cette âme qui habite la magnifique forêt, sans trembler, sans vaciller, donnant au film entier cette force tranquille qui rassure et fait du bien. Ceci est sans mentionner sa présence douce et délicate dans la scène d’amour la plus belle et la plus bouleversante de l’année, sans compétition.

Les barbares de la Malbaie, de Vincent Biron Photo : Art&Essai

Justin Leyrolles-Bouchard, dans Les Barbares de La Malbaie, de Vincent Biron

Si on peut se féliciter que les personnes nommées dans la catégorie de la révélation de l’année soient pour une première fois, en 2020, entièrement des femmes, on aurait pu aussi y glisser le nom de Justin Leyrolles-Bouchard. Dans le rôle du cousin d’une ancienne gloire du hockey devenue une loque, déterminé à devenir agent de joueurs coûte que coûte, il touche droit au cœur. Grande asperge au teint blafard, persuadé qu’il vient d’une « famille de losers », il est pourtant l’épine dorsale, tout en réserve, en feu brûlant sous la glace, en timidité, de ce film qui révèle toute sa sensibilité.

Sympathie pour le diable, de Guillaume de Fontenay Photo : Go Films

Niels Schneider, dans Sympathie pour le diable, de Guillaume De Fontenay (nommé pour l’Iris de la meilleure interprétation masculine – premier rôle)

Interpréter un homme ayant existé et qui, en plus, a connu un destin tragique (il s’est suicidé en 2009) n’est pas chose facile. Dans la peau du reporter de guerre Paul Marchand, en poste à Sarajevo en novembre 1992, Niels Schneider crée un personnage de tête brûlée, fonctionnant à l’adrénaline, explosif et bouillant, mais dont les coups d’éclat ne cachent qu’à peine la profonde vulnérabilité et les immenses failles. Une composition aussi prenante que foncièrement émouvante, qui en outre conduit à une réflexion sur les limites du métier de journaliste.

Les prix Iris du Gala Québec Cinéma seront remis le 10 juin en deux parties : à 19 h sur le web et à 21 h dans l’émission Bonsoir Bonsoir pour les prix : meilleure actrice, meilleur acteur, prix du public et meilleur film.