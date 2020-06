Le démantèlement : les plus beaux souvenirs de Michel La Veaux

En 2011, il se révélait avec Le vendeur. Deux ans plus tard, le cinéaste Sébastien Pilote confirmait son goût très sûr avec Le démantèlement, portrait mélancolique et touchant d’un éleveur d’agneaux (superbement interprété par Gabriel Arcand, tout en force brute et en vulnérabilité) forcé de démanteler sa ferme pour aider ses deux filles.

Un grand film classique, à l’ancienne, littéraire et pictural, notamment porté par la photographie chaude et élégante de Michel La Veaux qui, depuis 1982, a présidé aux couleurs de plusieurs films de Benoît Pilon, de Bernard Émond ou de Catherine Martin. Le talentueux et chaleureux directeur photo est revenu pour nous sur ce film si particulier qui lui a valu de remporter le Jutra de la meilleure photographie en 2014.

Le démantèlement, de Sébastien Pilote Photo : Les films Séville

Vous souvenez-vous de la première chose à laquelle vous avez pensé en lisant le scénario de Sébastien Pilote?

Michel La Veaux: Oh oui, je m’en souviens!

Je me suis dit, dès que j’ai eu fini de lire : « Merde! Je vais tourner un chef d’œuvre! J’ai enfin un film de ce calibre. Enfin, le grand film que j’ai toujours voulu. »

On dirait que je l’attendais, ce film. J’ai tourné des beaux films, mais là, enfin, j’avais le sentiment d’avoir un film d’une grandeur rare. Et d’une telle puissance littéraire! Le rapport au Père Goriot de Balzac était évident. C’était comme un cadeau cinématographique que Sébastien me faisait, après Le vendeur. En plus, je me disais : « Là-bas, dans sa région, avec sa maturité, son talent, il va faire un estie de grand film! » J’en étais sûr et je me disais que j’étais vraiment chanceux d’y participer.

L'affiche du Démantèlement, de Sébastien Pilote / Un plan de The Searchers, de John Ford Photo : Les films Séville / Warner Bros

Vous souvenez-vous du western de John Ford auquel vous avez pensé en préparant le film?

M. L. V.: Ha! C’est une bonne question. Lequel? Évidemment, Sébastien aussi avait cette référence, et elle est arrivée très tôt dans la préparation, mais je ne crois pas qu’on en ait regardé ensemble. Bon, j’ai regardé d’autres westerns que des Ford, mais The Searchers (La prisonnière du désert, 1956) est vraiment une référence directe. Dès qu’on a su qu’on allait dans cette voie, j’ai compris qu’on allait travailler les plans larges, en format 2:35, pour accoter le western, même si ça allait être plus un northern (rires). Et en même temps, cette approche m’a aussi immédiatement interpellé quant aux gros plans.

Pour moi, les plans larges établissent vraiment le territoire géographique du film, et les gros plans sur cet immense acteur qu’est Gabriel Arcand viennent plutôt marquer le territoire émotif, dramatique et narratif du film.

C’était mon défi, et j’ai proposé des lumières très chaudes parce que l’histoire, au premier abord, n’est pas très joyeuse! Sur Le vendeur, on avait fait des images beaucoup plus froides, vers les bleus, là, je pensais qu’il fallait aller vers le contraire de la tristesse avec des lumières plus chatoyantes et chaudes, de très tôt le matin ou de fin de journées, rasantes et chaudes, qui en plus sont au diapason du rythme de travail de ce personnage.

Le démantèlement, de Sébastien Pilote Photo : Les films Séville

Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu le film fini?

M. L. V.: Je l’ai vu avant Cannes, au laboratoire. Je m’en souviens parce que Gabriel Arcand voulait être là, ce qui n’est pas habituel. Je savais qu’il avait mis beaucoup dans ce film, dans ce rôle. On était une dizaine. Je m’en souviendrai toujours. J’avais confiance pour ce qui est de l’image, mais c’était la première fois que je voyais le film comme un spectateur. Et j’ai embarqué. Je me disais : « On a réussi! »

Puis, je me suis retourné pour faire un signe à Sébastien, mais j’ai croisé le regard de Gabriel Arcand et il pleurait. Et après le film, la lumière s’est allumée, il m’a regardé sans dire un mot, les yeux encore brillants, et c’était un moment incroyablement vibrant pour nous. Ce remerciement du cœur, sans paroles, qu’il m’a fait, je vais le garder pour le reste de mes jours.

Le démantèlement, de Sébastien Pilote Photo : Les films Séville

Vous souvenez-vous de votre plan préféré?

M. L. V.: Il y en a un, oui. Ce n’est pas le plus esthétique, ou le plus spectaculaire, mais c’est à 1 heure 19 minutes, lorsque le personnage de Sophie Desmarais arrive pour voir son père. Elle descend du taxi. Moi, je suis en face d’elle, avec ma caméra et je ne bouge pas. Elle vient chercher son gros plan. On la suit, elle va sonner à la porte, son père n’est pas là, elle revient en gros plan, elle se tourne et elle voit son père dans le champ. Ce qu’elle exprime à ce moment, pour moi, c’est toute la beauté du monde dans un seul regard. Et ensuite, on coupe, et on voit le regard de Gabriel Arcand, comme si on était à la place de Sophie Desmarais. Il l’aperçoit et l’amour dans ce regard, sans dialogue, est renversant. Si tous les pères aimaient leurs filles comme ça, il n’y aurait plus de problèmes dans le monde.







