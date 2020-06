Forest Whitaker en trois performances marquantes

Il est débarqué dans notre paysage cinématographique en 1982, avec TAG : le jeu de l’assassinat (Tag: The Assassination Game). Mais rapidement, les réalisateurs ont compris que sa présence habitée valait plus que des apparitions. Et Forest Whitaker a alors entamé un parcours aussi impressionnant que marquant dans le cinéma mondial. On en revisite ici trois des étapes les plus soufflantes.

Le dernier roi d'Écosse, de Kevin MacDonald Photo : 1996-98 AccuSoft Inc., All right

En dictateur fou et séduisant dans Le dernier roi d’Écosse (Kevin MacDonald, 2006)

Diffusé sur ICI Télé le samedi 6 juin, à 0 h 30

Évidemment, jouer un « méchant » peut faire reculer les plus braves. Mais Whitaker n’est pas du genre à plier l’échine, et c’est à bras-le-corps, comme en transe, qu’il s’est emparé de la figure du dictateur ougandais Idi Amin Dada, évoquée à travers la relation que ce dernier avait avec son médecin personnel et confident, un jeune Écossais. Fou à lier et sanguinaire, mais aussi charmant et séducteur, Whitaker rend également cette interprétation d’une profondeur inouïe en y réfléchissant ce que le pouvoir peut faire de pire aux hommes. Un rôle qui lui vaudra, en plus du Golden Globe, l’Oscar du meilleur acteur.

Bird, de Clint Eastwood Photo : Warner Bros. Canada

En saxophoniste génial et autodestructeur dans Bird (Clint Eastwood, 1987)

Sous la caméra du vieux cowboy féru de jazz, Whitaker démontre une sensibilité folle en interprétant l’intense et génial saxophoniste Charlie « Bird » Parker. Une performance tout en musique et en démons, portée par son regard semblant venu d’ailleurs et sa grâce transcendant son physique imposant. Le tout lui a valu naturellement un prix d’interprétation au Festival de Cannes.

Ghost Dog, la voie du samouraï, de Jim Jarmusch Photo : Pandora Filmproduktion

En samouraï moderne et mélancolique dans Ghost Dog : la voie du samouraï (Jim Jarmusch, 1999)

Une capuche noire, des gestes lents, un toit d’immeuble : le samouraï moderne répète ses mouvements, obéissant à la perfection au code moral des anciens. Inventant une figure de tueur à gages mélancolique et comme venu d’un autre monde, Jim Jarmusch fait appel à Forest Whitaker, qui, aux yeux du réalisateur, trouvera dans ce rôle de quoi démultiplier l’effet de son air toujours un peu perdu. Entre le cinéma de Jean-Pierre Melville et d’Akira Kurosawa, Ghost Dog révèle un Whitaker particulièrement touchant.



Le dernier roi d’Écosse, sur ICI Télé, le samedi 6 juin, à 0 h 30



La bande-annonce (source : YouTube)