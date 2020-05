Le Sprint Gala Québec Cinéma 2020 sur ICI Tou.tv, c’est parti!

C’est une tradition : chaque année, ICI Tou.tv fait œuvre utile en nous proposant de (re)découvrir sur sa plateforme plusieurs films québécois nommés au Gala Québec Cinéma. Et même si cette année, pandémie oblige, la diffusion du Gala est un peu chamboulée, les films, eux, restent bien en place! Partons à leur découverte.



Les longs métrages de fiction à voir sur ICI Tou.tv Extra

The Twentieth Century de Matthew Rankin Photo : Avec l'autorisation du TIFF/Avec l'autorisation du TIFF

Le vingtième siècle, de Matthew Rankin

Sur le papier, la proposition était claire : raconter la vie de l’ancien premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King. Mais à travers l’imaginaire débridé de Matthew Rankin, elle devient toute autre, dynamitant la recette du biofilm à l’aide de saynètes baroques et expressionnistes, d’un conte sur la virilité canadienne, de barattage de beurre, de femmes moustachues, de Tendresse Nationale, de fétichisme… Un mélange aussi enlevant que débridé qui a, entre autres, valu au cinéaste le prix du meilleur premier film canadien au Festival de Toronto!

En plus: notre entrevue avec Matthew Rankin

L'affiche du film Mad Dog Labine Photo : Facebook

Mad Dog Labine, de Jonathan Beaulieu-Cyr et Renaud Lessard

Pontiac, dans l’Outaouais, en plein automne. Pendant que les hommes sont partis à la chasse, deux petites filles gagnent à la loterie… Pour son premier long métrage, financé avec des bouts de ficelle, le duo de réalisateurs s’aventure sur le terrain de la docu-fiction avec humour, tendresse et singularité, tout en faisant découvrir ce territoire jamais arpenté auparavant par le cinéma et deux jeunes non-professionnelles épatantes (Eve-Marie Martin et Zoé Audet).

En plus : les deux cinéastes invités du balado Plein écran parlent des défis de faire du cinéma en région

Ville Neuve, de Félix Dufour-Laperrière Photo : Productions l'Unité Centrale

Ville Neuve, de Félix Dufour-Laperrière

Après l’envoûtant essai documentaire Transatlantique, le cinéaste s’attaque cette fois à un essai en animation. Au programme : plus de 80 000 dessins sur papier à l’encre de Chine, un noir et blanc doux et nuancé, et un mariage unique entre sens de l’épure, romance, intimité, solitude, désarroi, espoir, poésie et politique. Un vaste, et émouvant, programme que Félix Dufour-Laperrière décline autour de l’histoire d’un homme, parti en Gaspésie et qui demande à son ex-femme de le rejoindre, tandis qu’a lieu la campagne référendaire de 1995.

Théodore Pellerin et Noée Abita dans une scène du film Genèse de Philippe Lesage Photo : Galile Marion (Otto)

Genèse, de Philippe Lesage

Un jeune homme découvre que son meilleur ami le trouble. Sa demi-sœur s’amourache d’hommes peu fréquentables. Un petit garçon a son premier coup de foudre. L’amour, toujours l’amour, dans ce qu’il peut avoir de plus beau et de plus terrifiant. Après Les démons, Philippe Lesage fait le portrait, en trois actes symboliquement reliés entre eux, des amours adolescentes. Entre pulsions, désirs et acceptation, enrobés par une direction photo d’une sensualité troublante, Genèse fait la part belle à ses comédiens et comédiennes, dont Édouard Tremblay-Grenier, Noée Abita, et surtout l’intense et magnétique Théodore Pellerin.



Les longs métrages documentaires à voir sur ICI Tou.tv Extra

Mad Dog & The Butcher – Les derniers vilains, de Thomas Rinfret

À 80 ans, Paul « The Butcher » Vachon n’a rien perdu de sa verve. Et c’est lui, sous la caméra alerte de Thomas Rinfret, qui devient notre guide pour mieux revisiter l’histoire haute en couleur de la lutte québécoise, dont lui et son frère Maurice « Mad Dog » ont été les héros.

Image du film La fin des terre de Loïc Darses Photo : ONF

La fin des terres, de Loïc Darses

Comment penser le Québec? Comment réfléchir notre identité commune? L’échec du référendum de 1995 a-t-il définitivement refermé le débat? Sur des images léchées et symboliques de notre territoire, Loïc Darses interroge 17 jeunes femmes et hommes nés après 1995 pour faire le point.

Xalko, de Sami Mermer et Hind Benchekroun

Sami Mermer retourne dans son village natal, l’un des rares villages kurdes au cœur de l’Anatolie centrale en Turquie, principalement habité par des femmes dont les maris ou les pères vivent en exil. Un regard singulier et profondément touchant sur l’immigration, vue du côté de celles qui restent.

Alexandre le fou, de Pedro Pirès

Entre documentaire et fiction, l’inspiré Pedro Pirès signe un portrait tout en délicatesse d’Alexandre, 41 ans, qui, il y a 15 ans, subissait une première crise psychotique.

Le film documentaire de Pedro Ruiz Sur les toits Havane Photo : K-Films Amérique

Sur les toits Havane, de Pedro Ruiz

Ils habitent sur les toits d’immeubles délabrés. Des hommes, des femmes, jeunes ou moins jeunes, l’ont choisi ou y ont été forcés, et ce sont ces gens qui vivent à portée de ciel que Pedro Ruiz écoute et filme, dans leur candeur et leurs inquiétudes, tout en dressant un portrait étonnant de la capitale cubaine.

Une femme, ma mère, de Claude Demers

Comment percer le mystère de sa propre naissance et de la femme qui nous a donné la vie? Le cinéaste Claude Demers a commencé son enquête à la fin des années 80. Il en tire un film aussi poétique qu’inventif et intime qui s’interroge à la fois sur le sort des femmes dans le Québec des années 60 et sur celui des enfants de la génération X.

Ziva Postec monteuse du film Shoah et personnage central d'un film documentaire de Catherine Hébert. Photo : gracieuseté Pixellex communications

Ziva Postec, la monteuse derrière le film Shoah, de Catherine Hébert

Bien sûr, l’immense documentaire Shoah, de Claude Lanzmann, est un monument de l’histoire du cinéma. Mais peu connaissent sa monteuse, Ziva Postec, qui y a travaillé pendant six ans. C’est à sa rencontre, fascinante, que nous invite Catherine Hébert.

Échos d'Istanbul, de Giulia Frati

Tourné sur une décennie, ce documentaire fort original et rythmé par les bruits urbains suit l’évolution de la situation des vendeuses et des vendeurs de rue à Istanbul alors que les autorités veulent moderniser la ville qui s’embourgeoise de plus en plus.





Les courts métrages de fiction à voir sur ICI Tou.tv

Je finirai en prison, d’Alexandre Dostie

Jojo, de Guillaume Laurin

Juste moi et toi, de Sandrine Brodeur-Desrosiers

SDR, d’Alexa-Jeanne Dubé

Une bombe au cœur, de Rémi St-Michel





Les courts métrages d’animation à voir sur ICI Tou.tv

Organic, de Steven Woloshen

Les vêtements, de Caroline Blais

Le cortège, de Pascal Blanchet et Rodolphe Saint-Gelais

Physique de la tristesse, de Theodore Ushev

Le Sprint Gala Québec Cinéma est présenté sur ICI Tou.tv du 28 mai au 21 juin sur ICI Tou.tv et ICI Tou.tv Extra