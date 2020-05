L’archive du mois : Deux femmes en or en vedette

C’est en mai 1970 qu’a pris l’affiche l’un des succès commerciaux les plus conséquents du cinéma québécois : Deux femmes en or, de Claude Fournier, sorti dans la foulée d’une vague de films érotiques initiée par Valérie en 1968. Selon certains chiffres, la comédie grivoise aurait attiré, à sa sortie, pas moins de 2 millions de spectateurs et spectatrices!

Pour se souvenir de ce film de fesses chroniquant sous forme de farce outrancière la vie de deux femmes vivant en banlieue et dont la vulgarité n’a certes pas pris une ride, voici un entretien réalisé, à l’époque, dans l’émission Les 2 D (Denise Filiatrault et Dominique Michel) avec le réalisateur, le compositeur de la musique, Robert Charlebois, et les vedettes du film, dont bien sûr la regrettée Monique Mercure et Louise Turcot.