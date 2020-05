Cinéma et pandémie: vos questions, nos réponses

Parmi les premières mesures annoncées au début de la pandémie, la fermeture des salles de cinéma a été un choc. Depuis, les tournages ont été arrêtés, les films ont commencé à être offerts en ligne et les questionnements se sont multipliés. Nous avons voulu tenter de répondre à quelques-unes de vos questions.

Est-ce que toutes les productions sont arrêtées?

Oui, malheureusement. Les différentes associations professionnelles en sont à mettre au point des plans-cadres qui permettraient de reprendre le travail, différemment.

The King of Staten Island, de Judd Apatow Photo : Universal Pictures

Est-ce que de nouveaux films sortent?

Oui, quelques-uns, comme le film pour enfants Trolls 2, le film d’horreur Blood Quantum (Jeff Barnaby) ou, bientôt, la comédie The King of Staten Island (Judd Apatow)... Mais pour l’instant, la plupart des sociétés de distribution ont opté pour un report des sorties de leurs nouveaux films, soit à l’automne (comme le prochain James Bond), soit carrément l’année prochaine. À noter : les compagnies qui ont essayé de sortir leurs nouveaux films directement en ligne ont essuyé les foudres des propriétaires de salles aux États-Unis : ainsi, la chaîne AMC a décidé de bannir les films d’Universal dans ses salles, puisque l’entreprise a choisi de sortir ses nouveautés directement en ligne.

Quel nombre maximal de personnes peut-on imaginer dans une salle de cinéma de taille régulière, les premiers mois de l’après-COVID-19?

Tout dépend de la taille de la salle et des sièges. À Montréal, par exemple, les salles du Cinéma du Parc ont été équipées de fauteuils spacieux qui permettraient probablement d’imaginer un siège libre entre chaque spectateur ou spectatrice. Ailleurs, il faudra toutefois peut-être en laisser deux.

Nous pouvons donc imaginer un maximum de salles à moitié ou au tiers pleines pour les prochains mois.

Qu’arrivera-t-il au maïs soufflé dans les salles?

Rien. Si le personnel chargé de le préparer prend toutes les précautions nécessaires, le maïs soufflé devrait pouvoir être servi. Toutefois, il faut imaginer une désinfection obligatoire de cette préparation entre chaque client ou cliente, ce qui peut-être vous découragera d’en acheter ou conduira à ce que l’on permette aux spectateurs et spectatrices d’amener leur propre sac.

Le cinéma en 360 degrés, une expérience unique Photo : Radio-Canada/Émilie Pelletier

Quel serait le pire film à regarder lors d'un retour dans une salle de cinéma?

Un mauvais film! Car après des mois de privation, forcément, l’attente sera démesurée. Il faudra que les films soient comme une récompense pour notre patience. Nous recommandons donc de retourner au cinéma pour y voir un film chéri (dans la programmation de répertoire de la Cinémathèque par exemple) ou dont vous savez qu’il ne peut pas vous décevoir.

Sinon, on évitera aussi les films trop lacrymaux. Pensez-y : pleurer, renifler, se moucher dans une salle même à moitié pleine, et en portant un masque, ce sera tout un défi!

L'intelligence artificielle pourrait-elle remplacer certains métiers sur les plateaux de tournage?

C’est une option que plusieurs examinent en ce moment. Effectivement, les effets numériques en production et en postproduction pourraient pallier de nombreux problèmes. Toutefois, certains corps de métiers – irremplaçables – restent difficilement « déshumanisables ». Pourrait-on imaginer une machine à maquiller? Des acteurs robots? Vive le futur, mais peut-être pas tant quand même!

Y a-t-il déjà des scénarios sur la situation que nous vivons?

Probablement. Surtout, il y en a déjà eu beaucoup. Contagion, de Steven Soderbergh, ou L’épidémie, de Wolfgang Petersen, évoquent exactement des histoires de pandémies et de virus voyageurs. Ceci dit, on imagine que les scénaristes, en ce moment, essayent davantage d’écrire en fonction des nouvelles contraintes qui régneront sur les plateaux : des huis clos, des monologues, des films d’isolement?

Le film « Contagion » de Steven Soderbergh s’est hissé récemment parmi les 10 films les plus loués sur iTunes. Photo : Warner Bros

Est-ce que regarder des films de pandémie à l'heure actuelle aide ou fait plus peur?

Excellente question. Une des fonctions les plus assumées de l’art en est une cathartique : on purge les passions, comme disait Aristote.

Regarder un film de pandémie, ou sur la solitude, peut exactement avoir cet effet : faire sortir le méchant.

On voit le plus terrible, on l’évacue et on va mieux. Parfois, l’effet miroir est aussi trop fort et finit par nous déprimer. Tout dépend donc de votre degré de distance par rapport à la fiction.

WALL-E d'Andrew Stanton Photo : Walt Disney Pictures Canada

Comment imagine-t-on le cinéma de l’après-pandémie?

Votre imagination vaut la mienne sur le sujet. On peut présumer que beaucoup de films évoqueront thématiquement le danger, la peur et l’isolement, même métaphoriquement, mais nous pouvons aussi imaginer un retour en force de la comédie. On en aura assurément besoin.

Assistera-t-on à un nouvel âge d'or du cinéma d'animation?

Ce serait une merveilleuse nouvelle. Et en effet, les artisans et artisanes de l’animation sont peut-être les gens qui pourraient reprendre le plus rapidement leur travail dans cette industrie,

la conception d’un film d’animation permettant une vraie distanciation et n’impliquant pas de tournages au sens traditionnel du terme.

Malheureusement, l’animation coûte très, très cher. Il se peut donc que si la possibilité est là, les moyens, non.