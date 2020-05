Le retour du héros et l’usage des fausses lettres au cinéma

Écrire des lettres au nom d’autres personnes? Tromper le destinataire? Jouer des tours épistolaires? Les films qui utilisent ce truc narratif sont nombreux. Nous en avons choisi trois.

Le retour du héros, de Laurent Tirard Photo : Studio Canal

Les fausses lettres d’aventure dans Le retour du héros (Laurent Tirard, 2018)

Tout commence en Bourgogne, en 1809. Le capitaine Neuville, appelé en Autriche pour combattre auprès de l’empereur, promet d’écrire chaque jour à sa promise, Pauline. Il n’en fera rien, et pour éviter que cette dernière ne se désespère, c’est sa propre sœur qui truque les lettres du capitaine en lui inventant 1001 aventures farfelues. Jusqu’à ce que Neuville réapparaisse, trois ans plus tard! Ouvertement tourné vers la comédie dopée aux savoureux anachronismes, Le retour du héros fait dans le genre tonique et imaginatif, et fait surtout endosser à Jean Dujardin le rôle d’une véritable canaille, aussi lâche que charismatique, assez irrésistible.

Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rappeneau Photo : Benoît Barbier

Les fausses lettres d’amour dans Cyrano de Bergerac (Jean-Paul Rappeneau, 1990)

Adapté de la merveilleuse pièce d’Edmond Rostand, le film de Rappeneau n’en diminue ni la fougue épique ni le sentimentalisme plein de panache. Mais surtout, il en reprend l’idée fondamentale, celle d’un soldat qui, honteux de son manque d’esprit, parvient à séduire la belle Roxane grâce aux lettres écrites par le plus célèbre des cadets de Gascogne, le noble Cyrano… secrètement amoureux de Roxane. En vers et en costumes, le film – gagnant de 10 César! –, porté par les impeccables Gérard Depardieu, Anne Brochet et Vincent Perez, rend magnifiquement hommage à la plus belle et romantique des supercheries de l’histoire de la littérature.

Can You Ever Forgive Me, de Marielle Heller Photo : Fox Searchlight

Les fausses lettres de vedettes dans Pourras-tu me pardonner un jour? (Can You Ever Forgive Me?, de Marielle Heller, 2019)

Il y a longtemps, Lee Israel a eu du succès. Mais aujourd’hui, l’autrice vit seule et endettée, jusqu’à ce qu’elle réalise qu’elle a un don : celui de savoir reproduire à la perfection le style d’auteurs célèbres. Pourquoi ne pas en tirer profit en écrivant de fausses correspondances que des collectionneurs payeront des fortunes? Adapté d’une histoire vraie, le film sobre et mélancolique offre encore une vraie belle surprise : celle de constater le talent de Melissa McCarthy, foncièrement émouvante en femme perdue et dépassée par sa propre tromperie, alors que le cinéma l’avait jusqu’ici cantonnée aux rôles comiques, pour ne pas dire grotesques.

Le retour du héros, sur ICI Télé, le vendredi 8 mai, à 20 h. La bande-annonce (source : YouTube)