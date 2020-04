L’archive du mois : en souvenir de Jean Rochefort

L’émotion bien réelle qui s’est emparée de la planète le 9 octobre 2017, à l’annonce de sa mort, ne peut que le prouver : Jean Rochefort faisait bien partie des comédiens les plus appréciés de notre imaginaire collectif.

En souvenir de cet homme aussi à l’aise en drame qu’en comédie, de ce comédien à la voix si enveloppante et au sourire si chaleureux, de ce pilier du trio inimitable qu’il formait avec Jean-Pierre Marielle et Philippe Noiret, de cette présence inoubliable (dans L’horloger de Saint-Paul, Que la fête commence, Tandem, Le mari de la coiffeuse, Ridicule, Les grands ducs…), nous avons eu envie de passer 20 minutes avec lui, comme le faisait Christiane Charrette en 1997, dans son émission, où elle le recevait en direct de Paris pour évoquer sa carrière et son métier, à l’occasion de la sortie du film espagnol Palace.