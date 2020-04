Le trésor d’ICI Tou.tv : Tu dors Nicole, de Stéphane Lafleur

Nicole a 22 ans, l’âge de tous les possibles. Toutefois, pour l’été, son horizon ne s’étendra pas bien plus loin que la maison de ses parents qu’elle doit garder durant leurs vacances. Il y a aussi sa meilleure amie, son emploi dans une friperie communautaire, un petit garçon amoureux d’elle et son grand frère débarqué sans prévenir pour enregistrer un album avec son groupe, mais cela ne lui suffit pas tout à fait. Alors, Nicole se met à imaginer plus, comme partir en Islande.

Après Continental, un film sans fusil et En terrains connus, Tu dors Nicole vient le confirmer sans qu’aucun doute ne subsiste : l’univers de Stéphane Lafleur est aussi cohérent que singulier. Poétiques, oniriques, drôles, décalés, ses films ont l’intelligence de tirer avec délicatesse sur le même fil, celui de l’incommunicabilité, de ces malaises provoqués par la difficulté toute naturelle que nous avons tous à être ensemble.



Tu dors, Nicole, de Stéphane Lafleur Photo : Les films Séville



Tu dors Nicole montre aussi comment, si le thème est resté le même, le style, lui, s’est affirmé, resserré. Notamment grâce à ce montage prenant faisant s’enchaîner séquences quotidiennes et fantaisistes avec rythme et spontanéité, donnant rapidement le sentiment de plonger non dans un film, mais dans un rêve éveillé, nonchalant et joyeux, doux et plein de charme.

Bien sûr, toutes les vignettes ne sont pas égales, ni en intérêt, ni en forme, mais toutes sont nimbées par ce noir et blanc laiteux, délicat, léger, insouciant, superbement composé par Sara Mishara. Elles laissent aussi à des acteurs (Julianne Côté, Catherine St-Laurent et Marc-André Grondin), formidablement justes et naturels, l’espace de s’exprimer.

Si certains lui reprochent d’avoir, au fond, le défaut de son immense qualité, c’est-à-dire la pudeur, reste que Tu dors Nicole a surtout un mérite unique, que peu de films peuvent se vanter d’avoir : il est éminemment sympathique. Un film aussi drôle, joli, charmant et agréable qu’une soirée au chalet entre amis, pourquoi vouloir s’en priver?

En plus Une entrevue avec Stéphane Lafleur réalisée au Festival de Cannes, en 2014, juste après la présentation de son film à la Quinzaine des réalisateurs. Stéphane Lafleur au sujet de son deuxième film, En terrains connus

