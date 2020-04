Le cinéma, c’est un baume pour l’âme et pour le cœur. Et durant cette crise que nous vivons, il peut aider. Voilà pourquoi nous avons eu envie de demander à des cinéastes de nous révéler quel film les aide à garder le cap.

L'affiche du film La Mélodie du Bonheur Photo : Affiche

Philippe Falardeau (Guibord s’en va-t-en guerre)

La mélodie du bonheur (The Sound of Music, de Robert Wise, 1965). Cette lumineuse mise en scène de Robert Wise sur fond d'invasion nazie parle de l'importance des liens familiaux en temps d'oppression. Difficile de rester insensible à la musique et au rappel que rien n'est permanent, pas même la plus longue nuit. Ça va bien aller.



Quand Harry rencontre Sally, de Rob Reiner Photo : Columbia Pictures

Anne Émond (Jeune Juliette)

Quand Harry rencontre Sally (When Harry Met Sally, de Nora Ephron, 1989), parce que c’est beau, confortable, une douce évasion.

Et Melancholia (Lars Von Trier, 2011) : psychologie inversée!



Toni Erdmann de Maren Ade Photo : Métropole Films Distribution

Sophie Deraspe (Antigone)

Deux films qui font du bien : d’abord un documentaire, Le semeur, de Julie Perron, avec Patrice Fortier (2013). Pour son rapport au temps et à l’essentiel, soit la vie, la nourriture et l’art.

Deuxième film : Toni Erdmann, de Maren Ade (2016), parce que ce film aussi nous fait entrer, par la voix de l’humour un brin absurde, dans une autre forme d’essentiel, celui de la relation à l’autre. D’abord à notre famille immédiate, ici un père qui tente de renouer avec sa fille, mais aussi la relation aux collègues, amants, visiteurs et hôtes d’une autre culture. Je ris seule en repensant à Toni Erdmann .



Louis de Funès dans Les aventures de Rabbi Jacob. Photo : SNC/Films Pomereu/Horse Films

Louise Archambault (Il pleuvait des oiseaux)

J’aurais plusieurs choix de films-réconforts, selon le sens qu’on donne à ce terme. Si c’est pour regarder un film avec des enfants, je propose Les aventures de Rabbi Jacob, de Gérard Oury (1973). Pour la folie de Louis de Funès, pour l’humour décalé et franc, pour la danse des juifs hassidiques dans la rue, pour les répliques savoureuses.

Si c’est pour tous, je propose The Party, de Blake Edwards (1968). Pour Peter Sellers, pour l’humour décalé, pour l'hilarante scène d’ouverture, pour la fameuse scène avec le perroquet « birdy num num ».

Dans un autre registre, un film récent, Une affaire de famille, d’Hirokazu Kore-Eda (2018), pour voyager dans un Japon qu’on connaît peu, pour l’humour et l’incroyable humanité qui s’en dégage.



Les 12 travaux d'Astérix, de René Goscinny et Albert Uderzo Photo : Studios Idéfix

Stéphane Lafleur (Tu dors Nicole)

Les douze travaux d’Astérix (René Goscinny et Albert Uderzo, 1976). Certainement le film que j’ai vu le plus souvent. Il est associé à l’enfance, à l’insouciance qui vient avec et à une certaine suspension du temps.