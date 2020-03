Le cinéma, c’est un baume pour l’âme et pour le cœur. Et durant cette crise que nous vivons, il peut aider. Voilà pourquoi nous avons eu envie de demander à des cinéastes de nous révéler quel film les aide à garder le cap.



La gloire de mon père, d'Yves Robert Photo : Gaumont

Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club)

J’ai un programme double, l’un ne va pas sans l’autre : La gloire de mon père, du cinéaste Yves Robert. Une célébration de la famille. Explosion de bonheur. Et La chèvre, du cinéaste Francis Veber. Une célébration en famille. Explosion de rires.



Beignets de tomates vertes, de Jon Avnet Photo : Universal Pictures

Myriam Verreault (Kuessipan)

Je suggère Fried Green Tomatoes, de Jon Avnet (Le secret est dans la sauce). Je l’ai regardé des dizaines de fois parce qu’il passait à la télé les après-midi quand j’étais ado. Chaque fois, il me happait fortement pour une raison que j’ignorais. Probablement parce qu’on y vit plusieurs drames, mais que l’amitié, la vraie, y est présentée comme l’antidote aux malheurs de la vie. Et même jusqu’à la mort.



La folle journée de Ferris Bueller, de John Hughes Photo : Paramount Pictures

Francis Leclerc (Pieds nus dans l’aube)

Ferris Bueller Day’s Off (La folle journée de Ferris Bueller), 1986. Parce que je voulais être Ferris. Parce que son meilleur ami portait un gilet des Red Wings. Parce que Ferris sortait avec la plus belle fille de son école. J’écoute ce film deux ou trois fois par année. J’aime particulièrement la version doublée en français... J’ai grandi avec. Quand je l’ai écouté en version originale, ça m’a fait tout drôle. Pareil pour des films comme Le nom de la rose, Top Gun ou Stand by Me, tous des films de la même époque! Ce sont tous des films qui me renvoient à mes 15 ans, âge où j’ai commencé à écouter de 7 à 10 films par semaine.



Un instant d'innocence, de Mohssen Makhmalbaf Photo : MK2 Productions

Matthew Rankin (The 20th Century)

Sans hésitation, je nomme le plus grand film du cinéaste iranien Mohsen Makhmalbaf, نون و گلدون ; mieux connu dans le monde francophone sous le titre Un instant d'innocence (1996). Film ironique et mystérieux, mais si tendre et doux. L'histoire se termine par un des plus profonds et émouvants gestes d'optimisme dans l'histoire du cinéma. Ça m'encourage toujours, même après une trentaine de visionnements.



L'ange exterminateur, de Luis Bunuel Photo : Cine Maison Royale

Robin Aubert (Les affamés)

Le film qui me vient en tête, c'est L'ange exterminateur de Buñuel. Depuis le confinement, je n'arrête pas d'y penser. À mon avis, c'est par la catharsis qu'on peut bénéficier d'un certain répit mental, ça aide à purger nos angoisses, mettons. Je dirais aussi Ascenseur pour l'échafaud, de Malle. Jeanne Moreau en noir et blanc, qui erre la nuit dans Paris sur du Miles Davis, tu veux ça, ça apaise. Sinon des livres. J'ai replongé dans Le temps scellé de Tarkovski. À défaut de pouvoir faire du cinéma, on se le fait raconter.

Rendez-vous demain pour la suite des films « ça va bien aller » de nos cinéastes. Et vous, quel est le vôtre?